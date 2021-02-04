«Это переходит все границы»: слепой сибирячке устроили квест в ветеринарной клинике из-за справки для собаки-поводыря

Дарго живет с Татьяной 12 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Незрячая жительница Новосибирска Татьяна Архипова говорит, что ветеринары устроили ей целое испытание. Женщина хотела взять справку для своей собаки-поводыря, как ежегодно делает это для получения денежной компенсации, но в итоге осталась ни с чем. Подробности выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Собака сопровождает хозяйку везде. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СОБАЧЬЯ ЗАРПЛАТА

Золотистый ретривер Дарго сопровождает Татьяну уже 12 лет. Женщина лишилась зрения в 24 года — неудачная операция на глаза.

— Я взяла Дарго в возрасте двух лет. Это мои глаза. Мы с ним везде ходим вместе, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Архипова.

Животное для незрячего инвалида — это не просто четвероногий друг, а единственный возможный способ выйти из дома, безопасно перейти дорогу. Кстати, для собаки это ответственная и важная работа. За нее государство даже зарплату платит. Деньги, конечно, невеликие — всего 25 тысяч рублей в год. Но для семейного бюджета это весьма существенно. После получения такой компенсации у Дарго появляются вкусняшки, новая подстилка и разные приятности.

Как и положено, ежегодно сибирячка оформляет на собаку денежную компенсацию. Казалось бы, процедура несложная: идешь в ветклинику, берешь справку, что с собакой все хорошо, что она у тебя есть, и относишь бумагу вместе с другими документами в Фонд социального страхования. Если раньше с этим не было никаких проблем, то в этом году для Татьяны это стало целым квестом.

ВМЕСТО СПРАВКИ — ШТАМП

— Я пришла в ветклинику еще в январе. Врач отказалась выдавать справку. Сказала, что печати в ветпаспорте Дарго достаточно. Я начала объяснять, что такой вариант не подойдет. Мне выдали письменный отказ, — вспоминает женщина. — Когда мне его прочитали, то я так и не поняла, на каком основании мне отказали. Врач ссылается на приказ Минсельхоза России от 2016 года № 589. Но в Постановлении Правительства РФ от 2005 года № 708 черным по белому написано: «Копия справки установленного образца об осмотре собаки-проводника, выданной государственным ветеринарным учреждением».

Письменный отказ о выдаче справки. Фото: личный архив героя.

Сибирячка решила попросить помощи и обратилась во Всероссийское общество слепых. По словам Татьяны, председатель общества обещала позвонить в фонд социального страхования.

— Я хотела, чтобы они связались с ветклиникой и договорились о выдаче справки. Переговоры были проведены. 3 февраля я снова пришла в эту клинику и опять попала к тому же врачу. Она снова отказалась выдавать мне справку. И ее поступок просто добил меня. Врач заставила меня от руки написать заявление на выдачу этой бумажки, — говорит Татьяна. — Она дала мне ручку и лист и сказала: «Пишите». Конечно, я умею писать, но я ничего не вижу. Это переходит все границы!..

В итоге женщина и собака снова ушли из больницы с пустыми руками. Татьяна написала заявление в прокуратуру в надежде, что там-то точно скажут, кто действует по закону, а кто его неправильно истолковывает.

— Я не думаю, что у меня одной такая проблема. Это очень большая нестыковка в законодательстве, и никто не может договориться друг с другом, — обреченно вздыхает сибирячка.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«У нас нет установленного образца»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ветклинику, где Дарго отказали в выдаче справки.

— Врач поступила в этой ситуации верно. Женщина обратилась за ветеринарно-сопроводительным документом (ВСД). Согласно постановлению Минсельхоза России № 589 ВСД не является документом, который подтверждает состояние здоровья животного. Поэтому врач и отказал в выдаче, — объяснил КП-Новосибирск Максим Ряснянский, начальник отдела правового обеспечения ГБУ НСО Управления ветеринарии города Новосибирска.

По словам Максима Анатольевича, Фонд социального страхования и управление ветеринарии не заключали никакого соглашения.

— В Постановлении Правительства РФ сказано, что должна быть установленная форма справки. У нас ее нет. Как альтернативу мы предложили использовать паспорт животного. Здесь мы бессильны. Еще один из вариантов — можно попробовать написать справку в свободной форме. Только не факт, что ее примут в фонде, — добавляет начальник управления.

Татьяна Архипова уверяет, что несколько лет брала нужную справку именно в этом учреждении. Никакого установленного образца и уж тем более письменного заявления на выдачу документа с нее никогда не требовали.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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