Вячеслав Илюхин: «Если работа застройщиков тормозится, то это скажется на конечном потребителе»

Вячеслав Илюхин. Фото: Михаил ДОКУКИН

Глава Новосибирского отделения партии «Родина», депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с расселением ветхого и аварийного жилья в Пашино, прокомментировал ситуацию с Генпланом Новосибирска, а также подвел итоги строительного года. Подробности - в нашем материале.

Снести нельзя построить

На особом контроле у Вячеслава Илюхина находятся несколько домов в Пашино, признанные муниципалитетом ветхими и аварийными. Дома № 4, 6, 8, 11 по улице Солидарности до сих пор не расселены.

По словам жительницы дома № 4 Людмилы Жбановой, дозвонившейся в эфир, дом с печным отоплением был признан аварийным еще в 2019 году. Подъезды не отапливаются, зимой очень скользко.

У главы регионального отделения «Родины» свое видение ситуации, и он уверен, что проблему можно решить, но процесс тормозит не принятый в конце 2020 года Генеральный план города. Вячеслав Илюхин отмечает, что муниципальная власть признает дома ветхими и аварийными крайне неохотно. После того как дом получает такой статус, жители могут подавать иск в суд с требованием о расселении.

- Суд вынесет постановление в пользу жильцов, но от этого решения квартиры для расселения у мэрии не появятся и дома сами по себе не снесутся, - комментирует Вячеслав Илюхин.

По его словам, если бы у мэрии был бюджет на расселение, ветхие и аварийные дома были бы снесены, а на их месте были бы построены новые.

- Поскольку городской бюджет сильно ограничен, были придуманы масштабные инвестиционные проекты, которые утверждаются на уровне областного правительства. Например, в Пашино строятся новые дома, в которых 6% квартир выделяются мэрии и в которые переселяют жильцов ветхих и аварийных домов, - обозначил Вячеслав Илюхин вариант решения вопроса.

Один из таких масштабных проектов, в рамках которого должен был решиться вопрос с расселением домов по улице Солидарности, встал на паузу из-за того, что мэрия не смогла принять Генеральный план, а для принятия плана необходимо перезонирование земельных участков.

Вячеслав Илюхин отметил, что этот вопрос, как и многие другие, может быть решен только после принятия депутатами Совета депутатов города Новосибирска главного градостроительного документа.

- Надеюсь, в марте этого года Генеральный план будет принят и мы сможем приступить к реализации проекта уже в этом году, - заявил гость студии Радио «Комсомольская правда».

Нужно искать компромиссы

Вячеслав Илюхин также выразил свою точку зрения на сложившуюся ситуацию с основным документом градостроительной политики - Генпланом города.

Напомним, в декабре 2020 года депутаты Заксобрания обратились к мэру и депутатам Совета депутатов города Новосибирска с просьбой внести в Генеральный план Новосибирска поправки, запрещающие любое строительство в Заельцовском бору. Краеугольным камнем стал участок площадью около 20 гектаров на территории рядом с ЖК Флора и Фауна.

Вячеслав Илюхин считает беспрецедентной ситуацию, когда основной документ градостроительной политики не принят.

- Нужно было принимать документ и впоследствии его дорабатывать, - уверен лидер регионального отделения партии «Родина».

Он рассказал о том, что, по информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, на треть объектов не выданы разрешения на строительство.

- Если работа застройщиков тормозится, то это в конечном счете скажется на потребителе. В Новосибирске застройщики являются одними из основных налогоплательщиков. Из местных налогов складывается сумма, на которую живет город, - отмечает Вячеслав Илюхин. - Стоит остановиться - начнется стагнация. Разгоняться будет тяжело.

Теряем «квадраты»

В ходе эфира на Радио «Комсомольская правда» Вячеслав Илюхин подвел итоги строительного 2020 года. Он отметил, что в прошедшем году жилья было введено больше, чем в допандемийном 2019-м.

Так, по его словам, в начале 2020 года на продажу было выставлено 58 тысяч квартир. В январе 2021-го застройщики и риелторы продавали уже меньше - 30 тысяч. Депутат отметил, что на спросе положительно сказались льготная ипотека и материнский капитал.

Однако негативно на динамике предложений отразилось и отложенное принятие Генерального плана. В связи с чем, по мнению Вячеслава Илюхина, треть объектов, которые должны были начать строиться, не строятся - у застройщиков просто нет разрешения на строительство.

- После того как количество квартир, выставленных на продажу, значительно уменьшилось, рынок жилья стал рынком продавца, то есть продавцы диктуют свои условия. Сложившаяся ситуация приводит к росту цен, происходит монополизация рынка, - поясняет Вячеслав Илюхин.

Кроме того, по его словам, из-за повышения цен на материалы, услуги, логистику дорожает квадратный метр, вследствие чего жилье экономкласса начинает уходить с рынка. Депутат уверен: если ситуация с удорожанием стоимости квадратного метра будет продолжаться, она спровоцирует дальнейший рост цен и приведет к снижению темпов строительства и сдачи жилья. В отдаленных районах города, где в основном и строится жилье экономического класса, прибыль застройщика с квадратного метра сейчас становится меньше прибыли риелторского агентства. Необходимо вернуть в ассортимент понятие «экономкласс».

- Можно достичь этого за счет ассортимента квартир на рынке, но темпы строительства жилья должны увеличиваться, - считает Вячеслав Илюхин.