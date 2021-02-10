Важный вопрос, который волнует сибиряков накануне предстоящих февральских праздников: когда отменят масочный режим в Новосибирске. Тем более, прецедент уже есть: ношение масок перестало быть обязательным в Удмуртии. Причина такого решения - снижение заболеваемости коронавирусом и проводимая вакцинация.Будет ли так же в Новосибирской области? В ближайшее время - точно нет:— Сейчас действует постановление губернатора о том, что масочный режим в регионе продлен до весны этого года, — пояснили КП-Новосибирск в правительстве Новосибирской области.Кроме того, заболеваемость в регионе продолжает оставаться высокой. За минувшие сутки заразились коронавирусом 134 человека, а с начала пандемии диагноз подтвердился у 33561 пациентов.Прививку от ковида уже поставили более 16 тысяч человек, и их число ежедневно увеличивается.— Всего в регион поступило 39802 дозы вакцины. Привит уже 16781 человек, в том числе 3416 человек — двумя компонентами, — приводят данные региональный минздрав.КОНКРЕТНОА если вы без маски?Чтобы не допустить распространение заразы, масочный режим действует во всех общественных местах: метро, транспорте, магазинах, торговых центрах. Если вы забыли надеть маску, то будьте готовы заплатить штраф.— В кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривае штрафа или предупреждения за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозы ее возникованения, — рассказала КП-Новосибирск юрист Юлия Казанцева.По словам женщины, для физических лиц штраф может составлять от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц он составит от 10 до 50 тысяч рублей.— Для ИП штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, — объясняет Юлия. — Если нарушение повлекло за собой массовое заражение коронавирусом, то сумма штрафа может увеличиться.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru