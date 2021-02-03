«Заразилась я и еще одна сотрудница»: медсестра отсудила у туберкулезной больницы 200 тысяч рублей

Сибирячка проработала в больнице 22 года, потеряла легкое- но ее уволили. Фото: Светлана Маковеева // личный архив

Жительница Новосибирска полжизни проработала в туберкулезной больнице. На память о доблестном труде — осталось оперированное легкое и многочисленные обиды на руководство медицинского учреждения. Женщина не доработала до льготной медицинской пенсии всего 4 года. История бывшей медсестры из зоны риска и ее борьбы в суде — в материале «КП-Новосибирск».

«МЫ ПЕРЕВОЗИЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ»

Надежда Закушалова* проработала медсестрой 22 года. Женщина устроилась в легочно-хирургическую больницу № 1 в 1998 году, сразу после окончания медицинского колледжа. Она вспоминает, что горела профессией. Однако, как бы ни любила свою работу, всегда переживала за здоровье, а в 2002 году у нее был выявлен очаговый туберкулез — заразилась.

Роспотребнадзор признал это заболевание профессиональным, Надежда усиленно лечилась и уже в 2005-м ее сняли со спецучета. Разрешили вернуться к прежней работе. Медсестра говорит, что не боялась больших нагрузок. В 2017 году она совмещала функции и операционной сестры, и санитарки, и даже курьера по доставке гистологических образцов в лабораторию.

— Мы перевозили биологический материал наших пациентов после операций в лабораторию на служебном автомобиле «Волга» либо «Жигули» в обычном целлофановом пакете и даже в личной одежде, без защитных костюмов. Мы возили опасные пробы по городу с апреля 2017-го по май 2018-го. Нам это навязали в приказном порядке. И как раз в мае у меня выявили заболевание. Заразилась я и еще одна сотрудница. Больница предложила медицинскую помощь, и я оказалась там уже как пациент, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Закушалова.

Женщина доказала, что заразилась туберкулезом на работе. Фото: личный архив

Надежда утверждает, что перевозила смертельные бациллы в обычном пуховике, шапке, джинсах и кроссовках. После поездки одежду приходилось стирать с хлором.

— Моя профессия с самого начала предполагала защиту: отдельная посуда и гардероб, дезинфекция одежды, отдельные бытовые принадлежности. Почти у всех врачей есть семьи, мы оберегаем своих близких. Другое дело, что при перевозке бацилл медицинский персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, но нам их не выдавали. После случаев заражения руководство больницы разрешило сотрудникам использовать средства защиты при работе с биоматериалами при транспортировке, — продолжает Надежда Закушалова.

«МЕНЯ НА ЦЕЛЫЙ ГОД РАЗЛУЧИЛИ С ДЕТЬМИ»

Врачи диагностировали у сибирячки закрытую форму туберкулеза. Специалисты посчитали это рецидивом профессиональной патологии. Со слов медсестры, после операции (было удалена шестая часть легкого) ее поселили в корпус больных с открытой, осложненной формой болезни, угрожали поместить на принудительный карантин, якобы она тоже «выделяет палочку».

— У меня двое детей. Дочка поступала в вуз, а младшему сыну было четыре года — и меня на целый год разлучили с ними, изолировав от общества. Я не могла общаться с малышом, обнимать, целовать — это так тяжело для матери, но с ним сидели старшая дочь и родственники. Меня лечили сильными антибиотиками. Специфическая химиотерапия. Я с трудом переносила лечение, не могла есть, полноценно спать, редели волосы. Дело в том, что форма заболевания, которой я заразилась в 2018 году, оказалась лекарственно устойчивой, осложненной. Я перевелась в новосибирский Институт туберкулеза, и там наконец подобрали правильное лечение, — вспоминает Надежда Закушалова.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что сибирячка после операции на легком потеряла 30 процентов профессиональной трудоспособности. Вот тут женщину и стали атаковать обиды за прожитые годы, а точнее, за то время, что она провела в больнице, спасая жизни других людей.

Надежда написала жалобы во всевозможные инстанции. Она рассказала про незащищенность медиков и даже добивалась возбуждения уголовного дела против своего начальства. В больнице начались масштабные проверки.

После удаления части легкого женщина стала быстро уставать, стало сложно долго стоять или сидеть. Фото: личный архив

«НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ОНА ЗАБЛУЖДАЛАСЬ»

Местные Роспотребнадзор, минздрав и Следственный комитет проверили больницу вдоль и поперек.

— Согласно ответам Роспотребнадзора и минздрава в ходе проведения проверок никаких нарушений выявлено не было. В транспортировке биологических материалов соблюдался необходимый санэпидрежим, по инструкции требовалось перевозить образцы на гистологию только в специальных контейнерах и не боле того (то есть защитные костюмы не требовались — Прим. ред.). Образцы находились в формалине, что способствует полному обеззараживанию и не представляет никакой угрозы для людей. Трудовая дисциплина в учреждении не нарушалась. Заявительница добросовестно заблуждалась, что в ее отношении было совершено преступление, — говорится в материалах проверки Следственного комитета за 2019 год.

Таким образом, состава преступления в действиях ответственных лиц не нашлось. А вот медсестра после всех этих жалоб впала у руководства в немилость.

«ВЫ УВОЛЕНЫ»

Поправив здоровье, Надежда Закушалова снова вышла на работу. Женщине оставалось всего четыре года медицинского стажа до пенсии, но...

— Работодатель уволил меня как ненужного сотрудника после 22 лет работы! 1 октября 2020 года меня отстранили от работы, однако обязанностью работодателя является предоставление безопасного рабочего места либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо до выздоровления работника. Мне вручили уведомление, что я могу занять свободные вакансии программиста или юриста. У меня не было высшего образования, двух детей воспитывала практически в одиночку. В итоге 5 октября позвонили и сказали: «Вы уволены». В трудовой книжке записали, что я якобы отказалась от предложенных вариантов. Но я не отказывалась, а просто пыталась объяснить, что у меня нет опыта программирования и юридического образования, — недоумевает Надежда Закушалова.

Хотя правовой опыт Надежде сейчас очень пригодился бы. Однако его отсутствие не остановило женщину, и она обратилась с иском в суд.

Раньше медсестра держала элитных кур породы Брамма, теперь восстанавливает популяцию. Фото: личный архив

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Медсестра осталась без единственной профессии, не смогла устроиться даже продавцом — во многие места не берут людей, переболевших туберкулезом. Оставалось только одно, и Надежда подала гражданский иск против больницы на компенсацию морального вреда, требуя за свои страдания 5 миллионов рублей.

— Руководство всячески оправдывало себя в суде. Они говорили, что я пила молоко больных коров, курила и сама спровоцировала рецидив заболевания. Но прокурор Заельцовского района встал на мою сторону, — добавляет женщина.

В середине января 2021 года суд частично удовлетворил иск бывшей медсестры и постановил взыскать с Новосибирской государственной клинической туберкулезной больницы 200 тысяч рублей морального ущерба в пользу сибирячки.

Но женщина планирует и дальше судиться с бывшим работодателем.

— Отец ребенка платит алименты, я веду подсобное хозяйство. Сперва я отчаялась, но выбраться из депрессии помогло хобби — разведение декоративных кур. Сейчас жду результатов экспертизы, мне дадут перечень профессий, которыми я могу заниматься с моим заболеванием. И готовлю иски к больнице по невыплаченным федеральным надбавкам. Считаю, что по закону я и мои коллеги должны были получать 30-процентную прибавку к окладу за работу с пациентами с ВИЧ и туберкулезом, чего не было, — утверждает Надежда Закушалова. — Раньше я жила в режиме «работа — дом», не было времени узнать свои права. Но сейчас у меня не осталось выхода, я буду бороться до конца.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий министерства здравоохранения Новосибирской области

— По информации больницы, гражданка обращалась с жалобами на нарушение законодательства РФ по оплате труда работников, качества и безопасности медицинской деятельности в минздрав Новосибирской области, прокуратуру Новосибирской области, Минздрав РФ, Государственную инспекцию труда Минтруда и соцзащиты РФ и другие инстанции . По результатам проведенных проверок нарушения законодательства РФ со стороны Новосибирской клинической туберкулезной больницы не выявлены. Руководство больницы не согласно с решением Заельцовского районного суда и будет обжаловать его, — прокомментировали в минздраве Новосибирской области.

* Имя героини изменено по ее просьбе, она не хочет разглашать свой диагноз широкой публике.

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