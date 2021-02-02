«Очень коварная инфекция»: в Новосибирске водитель, победивший пневмонию, умер за рулем автобуса

Антон умер через неделю после выхода с больничного. Фото: vk.com/«АСТ-54»

ЧП в новосибирском автобусе № 39 произошло у остановки «Ул. Красина»: водитель Антон Рогачев скончался прямо за рулем.

— Автобус вдруг стал неуправляемым, выехал на встречку. Кондуктор поняла, что происходит что-то неладное, стала жать на кнопку сигнала водителю, но Антон не реагировал. В итоге автобус столкнулся с троллейбусом, — рассказал КП-Новосибирск директор транспортной компании «Белмарс» Георгий Платоненко. — Но Антон всегда был осторожным водителем, ехал на небольшой скорости, поэтому никто из пассажиров не пострадал. А самого его не спасли: приехавшие врачи скорой ничего не смогли сделать. Предварительная версия — у него случился инсульт или оторвался тромб.

Чуть позже стало известно, что совсем недавно водитель перенес пневмонию. Мы вместе с врачами и вирусологами попытались разобраться, могла ли болезнь стать причиной смерти сибиряка.

ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ ГОДА НАЗАД

34-летний Антон стал водить автобус № 39 чуть меньше года назад. Здоровый внешне мужик, ни на что никогда не жаловался.

— Он проходил медосвидетельствование каждое утро, прошлым летом вместе со всеми был на медосмотре — никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили, — уверяет Георгий Платоненко.

Сибиряк почувствовал себя плохо во время новогодних праздников, в самом начале января. Но диагноз «коронавирус» ему не поставили.

— Официально его диагноз: «пневмония», — объясняет Георгий Платоненко. — На больничном он был до 25 января.

В день ЧП никаких жалоб на здоровье у водителя не было. Для коллег его смерть стала шоком. Они собирают деньги, чтобы помочь его жене и девятилетнему сыну. И, конечно, шепчутся: «Неужели, так аукнулся ковид?» Сейчас многие уверены, что у шофера был именно он, вследствие чего и возникла пневмония.

Трагедия случилась 30 января. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ВИРУС РАЗРУШАЕТ СОСУДЫ

Могла ли перенесенная болезнь стать причиной трагедии? На этот вопрос мы попросили ответить Артема Стрельникова, заместителя главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

— Инфекционные заболевания, а тем более такие тяжелые, как пневмония, коронавирус, могут спровоцировать целый каскад осложнений уже после выздоровления. К примеру, воспаление сердца (миокардит), из-за чего могла возникнуть угрожающая жизни аритмия. Или после болезни из-за патологии в системе свертывания крови мог сформироваться тромб. Еще один вариант: вирус способен спровоцировать разрыв аневризмы головного мозга, если она у человека была, но он о ней не знал, — прокомментировал КП-Новосибирск Артем Григорьевич.

За счет чего это происходит, объяснил Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

— Вирус может разрушать эпителии кровеносных сосудов, а любое нарушение сосудов влечет за собой изменение свертываемости крови, образование тромбов, — говорит Александр Михайлович. — И инсульт, и инфаркт, и образование тромбов — это явления одного порядка, поскольку вирус оказывает влияние именно на сердечно-сосудистую систему.

Согласен с экспертом и Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

— Пневмония, особенно ковидная, всегда нуждается в длительной и старательной реабилитации, потому что страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. Этой проблеме даже посвящено канадско-американское исследование. Совет: минимум два — три месяца надо оберегать себя от любых физических нагрузок, в том числе тренировок в спортзале, — предупреждает Александр Алексеевич. И советует внимательно относится к своему здоровью даже после выписки.

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