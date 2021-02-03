Компания «ВИРА-Строй» подвела итоги года в Новосибирске

Александр Сергеевич Аксененко заместитель директора по развитию ГК «ВИРА-Строй», депутат Законодательного собрания НСО, Секретарь Бюро регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Фото: личный архив.

По информации официального портала мэрии Новосибирска, в 2020 году десятку лидеров по вводу жилья возглавила ГК «ВИРА-Строй». На первое место застройщик вышел с результатом восемь домов, а это 73 216 кв. м жилья, или 1516 квартир. О достижениях, успехах и будущем жилищного рынка «Комсомольской правде» рассказал заместитель директора по развитию ГК «ВИРА-Строй» Александр Аксененко.

«Дешевых предложений на этапе котлована больше не будет»

Во время пандемии серьезной поддержкой для строительной отрасли и обычных людей стала льготная ипотека со ставкой 6,5%. Компании «ВИРА-Строй» совместно со Сбербанком удалось даже снизить ипотечную ставку до 4,7%. Доступность ипотеки спровоцировала бурный спрос, но соответствующего ему роста строительства не произошло. Причиной стал переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Спрос на жилье высокий, а качественных предложений мало.

Жилой дом «Ника» будет построен в микрорайоне Родники по адресу: ул. Немыткина, 9/1. Фото предоставлено ГК «ВИРА-Строй».

- Застройщики в сложившейся ситуации не торопятся стартовать с новыми объектами, подходят к этому обдуманнее, - отметил Александр Аксененко. - На наш взгляд, цены на жилье будут расти из-за сокращения предложений от застройщиков на начальных стадиях строительства. Дешевых предложений на этапе котлована больше не будет. Все дело в экономике строительства: стоимость кредитов просто не позволит делать такие предложения. Теперь на первоначальных этапах застройщик больше не зависит от спроса, так как деньги ему выдает кредитная организация. Спрос становится актуальным ближе к завершению строительства.

Александр Аксененко отметил, что, хоть введение эскроу-счетов и отразилось на росте цен, сама система повысила безопасность сделки при покупке жилья.

Плодотворный год

Компания «ВИРА-Строй» считает для себя прошедший год успешным.

- За 2020 год мы завершили проект ЖК Лето, ввели два дома в ЖК Матрешкин Двор, четыре дома в экокомплексе Свобода, а также жилой комплекс Аэропорт. Стартовали новые проекты - ЖК Новые Матрешки и новый квартал в ЖК Матрешкин Двор. В новом году темпы снижать не будем: хотим выйти на новый уровень, планируем ввести и завершить несколько проектов, продолжим осваивать новые площадки, - поделился Александр Аксененко.