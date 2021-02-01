«Меня тогда даже в стране не было»: на комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева повесили несуществующий кредит

Спорткомментатор Роман Нагучев разобрался в ситуации. Фото: соцсети.

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев обвинил сибирскую микрокредитную организацию в том, что на него незаконно повесили заем. В социальных сетях Роман поделился с подписчиками, что ему пришло судебное решение о взыскании средств. Парень стал разбираться и выяснил, что кто-то от его имени оформил заем в компании «Зиммер». При этом парень уверял, что ни разу не был в Новосибирске и денег в долг ни у кого не брал.

Мы поговорили со специалистами и узнали, как обезопасить себя от таких неприятностей и что делать, если вы все-таки стали жертвой киберпреступников.

«ПРИШЕЛ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ»

Известный комментатор Роман Нагучев поделился своей проблемой в Твиттере еще 29 января. Парень был в полном недоумении от судебного решения, по которому с него в принудительном порядке грозили снять долг за просроченный кредит.

— Эта история может случиться с любым. Вчера мне пришел судебный приказ о взыскании долга с кредита, который я якобы взял в Новосибирске 5 марта 2020 года в микрокредитной организации. Но я никогда в жизни не был в Новосибирске и 5 марта меня даже не было в России, — рассказал спортивный журналист подписчикам.

Разобраться с возникшим недоразумением парню помог юрист, хотя благодаря огласке в СМИ эта история начала развиваться и без походов в суды.

— Следующая офигительная новость была такой: от этого нельзя защититься. Когда вы читаете о том, что какая-нибудь компания типа уронила данные клиентов в Сеть, это значит, что твой паспорт продается на рынке специально для таких кредитов. Этих мини-кредитов можно взять сотни на одно имя по стране в разных организациях. И представьте, на вас висят 100 кредитов — и на всех просрочка, потому что вы понятия не имели, что они вообще у вас есть! — делится своими открытиями Роман.

КОМПАНИЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА ДАЕТ В ДОЛГ ОНЛАЙН

Мы нашли ту самую компанию микрозаймов, которая согласно информации в интернете, действительно имеет главный офис в центре Новосибирска. Правда, руководство и пиар-отдел находятся в Кемерове. Дело в том, что это не совсем обычный сервис по выдаче кредитов. Работа специалистов проходит в онлайн-режиме, поэтому у клиентов нет необходимости идти в офис в каком-то конкретном городе. Более того, кредит потребителям выдают даже не люди, а специальная программа.

— «Робот Займер» является первым в стране полностью автоматизированным сервисом и осуществляет в сети Интернет весь цикл обслуживания заемщика самостоятельно, без помощи человека. Действует на территории Российской Федерации с 2013 года, — пояснили в микрокредитной организации.

Роману придется менять паспорт. Фото: соцсети.

Таким образом, Роману даже не требовалось бы приезжать в Новосибирск, чтобы оформить кредит, он мог сделать это в любой точке мира. Но делал ли?

— На данный момент проведена полная внутренняя проверка этого случая, специалисты пришли к выводу, что заем имеет признаки оформления мошенниками, — прокомментировала руководитель PR-службы МФК «Займер» Юлия Храмова. — Поэтому взыскание в отношении Романа Нагучева полностью остановлено, из его кредитной истории уже удалили запись о займе. В ближайшее время мы подготовим материалы для передачи информации в правоохранительные органы. Как правило, злоумышленников находят и наказывают по всей строгости закона.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

В микрофинансовой организации, которая, кстати, тоже в таких историях становится потерпевшей стороной, дали несколько советов, как обезопасить себя от действий мошенников.

— Следите за сохранностью своих персональных данных. Не стоит публиковать сканы документов в открытом доступе в интернете. Это не редкость, особенно для социальных сетей.

— Не стоит предоставлять копии или фото паспорта в организациях, где по факту это излишне. Например, для оформления дисконтных карт в пиццериях, кафе, парикмахерских, магазинах и т. д.

— Сохраняйте банковские чеки после внесения платежей, выбрасывайте их измельченными. Чеки содержат данные паспорта плательщика и прочую личную информацию. Не делитесь электронными чеками об оплате в общих чатах, например, в родительских или корпоративных. Невозможно быть уверенными наверняка, что участники группы обладают исключительной честностью.

— Не выбрасывайте ксерокопии документов в городские урны, особенно возле финансовых и государственных учреждений. Злоумышленники намеренно ищут здесь копии для совершения противоправных действий.

— Регулярно проверяйте свою кредитную историю. С помощью портала Госуслуги сделать это можно бесплатно два раза в год.

А что делать, если мошенники все же умудрились обойти системы защиты и уже оформили на вас заем? Сотрудник «Займера» Юлия Храмова дала несколько полезных советов тем, кто попал в такую же ситуацию, как Роман Нагучев.

— Не переживать. В современном мире технологии развиваются стремительно, в том числе и в финансовой сфере. Существование онлайн-сервисов неизбежно. Но за технологиями стоят живые люди, которые обязательно признают и исправят ошибки, если они существуют.

— В первую очередь связаться с финансовой компанией, в которой был оформлен заем. Специалисты немедленно примут информацию во внимание и проведут внутреннюю проверку. Если факт мошенничества подтвердится, взыскание будет прекращено, а запись из кредитной истории — удалена.

— После разрешения ситуации настоятельно рекомендуется сменить паспорт. И в будущем соблюдать нехитрые рекомендации по сохранению своих персональных данных, предоставляя их только организациям, заслуживающим доверия в сфере обеспечения безопасности данных.

ОПЫТ И ВЫВОДЫ

Кстати, и сам Роман сделал выводы из своего печального опыта и рассказал о них подписчикам в социальных сетях.

— Ваш первый шаг: в течение 10 дней после получения такого «письма счастья» отправить возражение на судебный приказ. Это легко, любой юрист это сделает. Дальше суд решит, как быть. Говорят, чаще всего процесс быстрый и суд принимает сторону пострадавшего. Второй шаг — это офигенное путешествие по своей кредитной истории. И там можно получить инфаркт, я вам гарантирую. Примите сначала корвалол или сразу водки. У меня хорошая кредитная история, но это очень плохая новость в моей ситуации. Потому что это означает, что вам могут одобрить любой кредит. И если у МКО будет настроение, то и 8 миллионов фунтов. Защититься от этого просто: изгадить себе кредитную историю. Что еще нужно сделать? Поменять паспорт, — написал спортивный комментатор в Твиттере.

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