«Мне сказали, что у него просто заноза»: больному верблюду из Крыма ищут лекарства в Новосибирске

Наталья выкупила Бархана неделю назад. Фото: личный архив героя

Сибирячка Наталья Курласова переехала в Крым три года назад, тогда у женщины и появилась идея открыть свое небольшое ранчо на базе конного клуба. Сейчас в хозяйстве несколько пони и лошадей.

— Я зашла на Авито и случайно увидела, что продают 15-летнего верблюда Бархана. На фотографиях такой красавец был. Продавали для проката. Ну, я и подумала сначала, почему бы на нем ребятишек не катать? — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Так его показывали на Авито. Фото: личный архив героя

Только первая встреча с Бариком повергла женщину в шок. Верблюд был привязан к забору короткой веревкой. На теле виднелись пролежни, а на ноги животное вообще встать не могло — настолько болели суставы. В этот момент Наталья поняла, что верблюда нужно спасать.

— Я выкупила его за деньги и сигареты. Думаю, если бы мы его не забрали, хозяин отдал бы его на мясо, — говорит женщина. — Перед тем как купить его, спросила, почему ходит плохо. Мне сказали, что у него просто заноза в копыте: «Вытащите — и все пройдет».

Почти на всем теле у Барика пролежни. Фото: личный архив героя

Неделю назад Наталья привезла Барика в новый дом. Только смена обстановки не спасает животное от старых проблем. Ему тяжело не то что ходить — даже вставать.

— Ветеринары сказали, что ему не хватает жидкости в суставах. Диагноз: «артрит верхних конечностей». Нужно проколоть курс препаратов, а именно протекторов «Бонхарен» и «Ланкреон». Они помогут поставить Барика на ноги, — объясняет Наталья.

Животное старается дружить с лошадьми. Фото: личный архив героя

Задача найти эти лекарства оказалась не из простых. На территории полуострова их нет, поэтому сибирячка решила поискать их в родном городе.

— Бархан, несмотря на боль, пытается ходить. Понемногу разрабатывает ноги, гуляет по несколько минут в день, — добавляет новая хозяйка горбатого.

По словам женщины, даже после выздоровления ее подопечный не вернется к прежней работе. Наталья готова оберегать животное от нагрузок. Максимум, что разрешат общительному и любящему людей верблюду, — участвовать в фотосессиях с детьми и взрослыми.

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