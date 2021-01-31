Пластический хирург потребовал 2 миллиона рублей у москвички, которой без ее ведома сделал попу, как у Кардашьян

Любовь Лауфер выиграла суд. Фото: личный архив.

История 45-летней москвички Любови Лауфер продолжает набирать обороты. Напомним, женщина записалась на операцию к новосибирскому хирургу, с которой познакомилась в московской клинике. Ей должны были провести липофилинг – откачать жир с проблемных зон и вкачать в грудь. А остатки жира ввести в попу – чтобы она стала более округлой/ Любовь прилетела из Москвы в Сибирь, но уже в клинике ее поставили перед фактом – операцию будет делать другой хирург. Женщина начала плакать, но ее все-таки уговорили не отказываться от липофилинга. Москвичка заплатила 400 тысяч, а после операции была в ужасе:

Любовь доверилась знакомому хирургу. Фото: личный архив.

— Живот у меня будто «разорвало» пополам, грудь стала одна меньше другой и вся перекосилась — кошмар просто! Но самое страшное было — это размер ягодиц! —поделиласт с КП-Новосибирск Любовь. — Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра 2! Да я даже сидеть на этом «кардашьяне» не могла из-за адской боли. Сейчас немного полегче стало…

О своей беде Любовь написала в соцсетях, и… сама оказалась на скамье подсудимых. Тот самый хирург, по вине которого москвичка до сих пор не может восстановиться, подал иск о защите деловой репутации и потребовал 2 миллиона рублей. Но суд был на стороне сибирячки:

- Cправедливость восторжествовала, мы выиграли, - радуется Любовь.

Любовь сейчас предпочитает носить плотную одежду, в которой менее заметны последствия операции. Фото: личный архив.

А вот самого хирурга на заседании не было – его интересы представлял адвокат. И перед мосвичкой даже не извинился. В клинике ситуацию не комментируют, но впереди врача явно ждет еще ни одна встреча с пациенткой в суде: в медцентре проводит проверку Роспотребнадзор, делом занимается Следственный комитет.

- А мы решаем, как действовать дальше и какие компенсации требовать через суд, - рассказала Любовь.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Женщина об этом не просила и была в шоке, когда увидела, как ее тело изуродовали за 400 тысяч (подробнее).

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