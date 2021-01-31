Полицейские раздавали маски на несанкционированном митинге 31 января 2021 года в Новосибирске

Маски сибиряки получали вместе с протоколами. Фото: стоп-кадр видео группы «Выпускайте Кракена».

Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске прошел во время пандемии коронавируса, и это внесло свои коррективы во время акции. В сети появился забавный ролик, как полицейские раздают маски.

В кадре - девушка в форме, мимо которой проходит парень:

— Возьмите маску — А я на работу. Можно две? — Да, можно... — А три? На работе пригодится! - в ответ девушка улыбается и разрешает маску взять.

Как пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские действительно раздавали маски во время митинга:

- Такие мера была необходима в качестве профилактики коронавируса, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Вручались маски участникам митинга вместе с протоколом об административном правонарушении.

Напомним, власти объявили накануне акции, что она несогласована и потому является незаконной. По данным мэрии Новосибирска, около тысячи человек это требование закона нарушили.

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