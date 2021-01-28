Волонтеры расскажут новосибирцам о важности вакцинации

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Волонтерский центр «Единой России» в Новосибирске будет информировать горожан и жителей области о необходимости проведения вакцинации от коронавируса.

Добровольцы расскажут о важности вакцинации и будут распространять информационные буклеты о профилактике коронавирусной инфекции.

Во время проведения II Социального форума «Единой России» 26 января председатель партии Дмитрий Медведев предложил вовлекать активистов в работу по информированию людей о важности вакцинации.

Первыми приступят к информированию горожан добровольцы в Ленинском районе Новосибирска. Они будут приглашать людей поставить прививку в пункте вакцинации поликлиники № 24.

Во время II Социального форума также было заявлено, что «Единая Россия» должна принять меры, чтобы добровольцы волонтерских центров оперативно прошли вакцинацию.

- Мы должны подумать о том, чтобы и наши волонтеры получили возможность вакцинироваться для того, чтобы и на собственном примере показать необходимость [вакцинации], и просто чтобы их защитить, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Новосибирский волонтер Анна Лашутина из медицинского колледжа считает, что после всего того, что пережили люди в пандемию, вакцинация должна быть в приоритете. И первыми показать пример должны волонтеры.

- Мы ежедневно общаемся с огромным количеством людей, поэтому нужно себя обезопасить, защитить от коронавируса. Это должен осознать каждый. Волонтеров это касается в первую очередь, ведь они сейчас тоже на передовой и помогают, например, врачам, которые контактируют с больными. Кроме того, мы продолжаем поддерживать тех, кто находится в группе риска. Поэтому все добровольцы должны быть ответственными и вакцинироваться, чтобы не заразить тех, к кому приходят на помощь. Волонтеры должны быть примером, - считает Анна.

Справка «КП»

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, почти 10 тысяч жителей Новосибирской области уже сделали прививку против коронавируса.

В регионе развернут 61 пункт вакцинации: 27 - в Новосибирске и 34 - во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области.

Записаться на вакцинацию теперь можно по телефону Единой регистратуры 124.