В городе подорожает «коммуналка» с 1 июля

Вадим Агеенко. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Тема для обсуждения была крайне важная для сибиряков - предстоящее повышение тарифов ЖКХ.

Почему меняют расценки?

По словам главы департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, в наступившем, 2021 году индексация «коммуналки» произойдет единожды. Случится это 1 июля.

- Основные причины роста цен: индексация расходов теплоснабжающих организаций, тарифы для которых установлены на долгосрочный период, а также увеличение тарифов на топливо - газ, уголь, дизтопливо, мазут, нефть - и их транспортировку, - объяснил руководитель регионального департамента по тарифам.

При этом повышение действующих тарифов не превысит 4,6%. Больше платить жители Новосибирской области станут за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и электроснабжение, а также за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

- Утверждаемые федеральным центром предельные индексы роста тарифов на ЖКУ в регионе варьируются от 3,8 до 4,2%. В других субъектах РФ этот показатель может достигать 7,1%, - отметил Вадим Агеенко, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области.

Что изменится с июля?

Итак, вот что увидят в своих квитках новосибирцы уже через пять месяцев. Холодная вода вырастет в цене с 19,46 до 20,35 рубля за кубометр, горячая вода - с 114,5 до 117,9 рубля за кубометр. Водоотведение подорожает с 15,08 до 15,77 рубля за кубометр.

Кроме того, за вывоз мусора с 1 июля придется платить 87,19 вместо 83,3 рубля. Поднимутся также цены на электроэнергию - с 2,80 до 2,93 рубля за кВт•ч.

Минимальный рост покажут во втором полугодии расценки на отопление. Вместо установленных законом 4,6% повышение составит 2,6% - с 1467,82 до 1505,98 рубля за гигакалорию.

- У нас один из самых низких тарифов на отопление, если рассматривать стоимость гигакалории в субъектах Российской Федерации от Урала до Дальнего Востока, - привел статистику Вадим Агеенко. - У соседей стоимость гигакалории может быть выше на 20 - 30%. Москва каждый год утверждает регионам предельный процент роста, и он уже лет шесть-семь для нашей области составляет от 3,8 до 4,6. Порядка семи лет тарифы на отопление сдерживаются.

Почему же удается избежать резкого поднятия цен? Из вынесенных судебных решений следует, что теплоснабжающая организация уже получила с потребителей излишние средства за счет повышения тарифов в 2019 году.

- 202,15 миллиона рублей - такая сумма изъята департаментом как необоснованный доход при формировании плановой необходимой валовой выручки «СИБЭКО» на 2021 год, - подчеркнул Гарей Асмодьяров. - В результате изъятия указанных средств рост тарифа на тепловую энергию для АО «СИБЭКО» с 1 июля 2021 года составил 2,6%.

То есть по сути меньший рост тарифа на тепло - в некотором роде компенсация средств, которые граждане и организации переплатили «СИБЭКО» ранее.

Вадим Агеенко подчеркнул, что тарифы по теплу сдерживаются уже лет семь.

- На холодную и горячую воду у нас тоже не очень высокие расценки, на электричество - средний тариф. Мы никогда не выходим за те показатели, которые установлены, - добавил депутат.

Ашот Рафаелян. Фото: Михаил ДОКУКИН

«Мусорный» вопрос

Обсудили народные избранники и еще один важный вопрос - многочисленные жалобы от жителей сельских районов по поводу вывоза мусора.

- Если раньше в сельской местности твердые коммунальные отходы не вывозили и люди за это не платили, то сейчас платят, а отходы все равно не вывозят. Каждый раз перед Новым годом наблюдаем опять горы мусора. Я бы не стал увеличивать тариф на вывоз ТКО, пока не закончатся судебные разбирательства, - заявил депутат Ашот Рафаелян.

Напомним, речь идет о повышении тарифа на вывоз мусора на 39% с 1 ноября 2020 года. Это решение, поддержанное Федеральной антимонопольной службой, сейчас оспаривается в судах региональным департаментом по тарифам.

- И нет желающих объяснять, за что и почему люди вносят эти платежи, - солидарен с коллегой Александр Морозов, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области. - Необходим какой-то «мусорный» всеобуч, говоря простым языком.