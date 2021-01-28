Какое жилье выбирали сибиряки во время пандемии

В поселках Березки все квартиры идут с земельным участком и парковкой. Фото предоставлено ООО «Дар».

2020 год для новосибирского рынка недвижимости был непростым. В первую волну пандемии стройки остановились, продажи замерли. У людей снизился доход, а кто-то вообще остался без работы - покупку жилья многие не могли себе позволить.

Спасательным кругом стала программа льготной ипотеки: она вернула к жизни замершие стройки, подстегнула продажи новостроек. А еще сибиряки брали семейную ипотеку, стало популярным рефинансирование жилищного займа в банках на более выгодных условиях.

- В период с января по сентябрь 2020 года в Новосибирской области выдали на 59,3% больше кредитов, чем за аналогичный период 2019 года, - отмечает эксперт Сибирского ГУ Банка России Анна Семерьянова.

Продажи растут, и цены - тоже

Не только льготная ипотека подстегнула продажи в недвижимости. Рынок малоэтажного строительства оживился из-за активного использования сельской ипотеки со ставкой до 3%. Строительство с использованием эскроу-счетов тоже внесло свою лепту: такие сделки стали безопаснее и поэтому привлекательнее для людей. И, как бывает в неспокойные времена, покупку жилья использовали в качестве инвестиций. Чтобы не потерять деньги.

Программу льготного ипотечного кредитования решили не завершать в ноябре, а продлить до 1 июля 2021 года. Казалось бы, в этом только плюсы, но цены на жилье тоже поползли вверх. Льготная ипотека запустила резкий спрос на новостройки, а это привело к росту цен на жилье. Получается, процент по ипотеке упал, а стоимость на квадратные метры подросла.

Если цены на жилье сильно повысятся, то и дешевая ипотека не спасет. Один из вариантов решения проблемы - увеличение предложений на рынке. К слову, по данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в 2020 году сдали в эксплуатацию 1 315 430 квадратных метров жилья. Это на 24% больше, чем в предыдущем году. По объемам ввода жилья лидировали Ленинский район и Центральный округ. Больше всего жильем приросли микрорайоны Родники в Калининском районе, Весенний - в Первомайском, Чистая Слобода - в Ленинском, Просторный, Матрешкин Двор - в Кировском и Береговой - в Октябрьском. Мэр Анатолий Локоть сообщил, что к концу 2021 года планируется ввести не меньше 1 миллиона квадратных метров жилья.

Кто в Новосибирске строит больше

«Комсомольская правда» изучила статистику за прошлый год: кто из новосибирских застройщиков лидировал по объемам текущего строительства, кто - по объемам выдачи жилья, а кто показал высокие результаты по потребительским качествам своих жилых комплексов.

ГК «Расцветай» стала лидером по продажам и объемам текущего строительства в 2020 году. Фото предоставлено ГК «Расцветай».

По данным Единого ресурса застройщиков ЕРЗ, в топ-10 застройщиков Новосибирской области по объемам текущего строительства в 2020 году вошли ГК «Расцветай», «Брусника», ГК «АКД», СХ «СтройМастер», ГК «СМСС», СК «ВИРА-Строй», ГК «Стрижи», «КМС», ГК «Капитал Инвест НСК», «Энергомонтаж».

По объемам ввода жилья в 2020 году в топ-10 застройщиков вошли: СК «ВИРА-Строй», ГК «Стрижи», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ», «Энергомонтаж», ПСК «Сибирь», СК «Сибирьинвест», ГК «Строитель», «КМС», ГК «ДИСКУС», ГК «ПСФ».

В рейтинге независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева первое место по объемам продаж в 2020 году занимает ГК «Расцветай».

- Это прежде всего признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, - считает Сергей Николаев.

Уже третий раз компания занимает первое место в топ-10 Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по объемам текущего строительства в Новосибирской области. В этом году объемы достигли 183 094 квадратных метров жилья. Показатели рейтинга надежности в реестре ЕРЗ у застройщика составляют 5 из 5. Это означает, что нарушений сроков ввода жилья в эксплуатацию не было. В заявленные сроки сдали дом № 1 ЖК Расцветай на Маркса, дом № 2 ЖК Расцветай на Гоголя, а Дом на Федосеева удалось сдать даже досрочно.

- Цена объектов экономически обоснована и обусловлена их преимуществами. Месторасположение - центральная часть города по линии метро, высокое качество строительства, а также планировочные решения, востребованные рынком, - все это способствует высокой привлекательности объектов, - подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

Фото предоставлено ООО «Дар».

В мечтах о доме

Подводя итоги 2020 года, аналитики «Авито Недвижимость» отмечали резкий рост спроса на загородное жилье по итогам третьего квартала. Люди не только арендовали, но и покупали частные дома, таунхаусы, коттеджи. Пандемия сказалась на выборе: психологически комфортнее было находиться подальше от городской суеты. По результатам совместного исследования Дом.РФ и ВЦИОМ, 68% семей мечтают о собственном доме, но живут в нем только 30% опрошенных - у многих на покупку жилья такого класса нет средств.

В марте 2020 года Минстрой представил программу развития индивидуального жилищного строительства. А с 1 декабря 2020 года запустил пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для семей с детьми. Кредит оформляют в Банке ДОМ.РФ по ставке от 6,1%.

Графика: Евгений Прокинов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ситуацию на рынке строительства малоэтажных домов прокомментировала коммерческий директор ООО «Дар», застройщика Березки Элитный и Березки Новолуговое, Дарья Толкачева:

- Резкий рост спроса на загородную недвижимость действительно связан с тем, что во время карантина многие семьи задумались о качестве своей жизни, появилось время почувствовать свои желания, пересмотреть систему ценностей. Городские развлечения были недоступны, в городской квартире их немного. К нам переехали многие друзья жителей поселков, наблюдая за их загородной жизнью. Для кого-то на первое место встал вопрос безопасности и здоровья родителей. Пандемия повлияла на образ жизни людей. Многие семьи задумались о качестве, комфорте и безопасности жизни. Переезд за город - в свой дом или в квартиру с участком - стал более актуальным. Жители поселков прекрасно провели время на карантине - у них было больше возможностей для отдыха, единения с природой, больше пространства. Им не приходилось сидеть в душной квартире в четырех стенах: можно было проводить время на своем участке или гулять по поселку - места много, поэтому избегать близких контактов довольно просто. Отсутствие общих подъездов и лифтов позволяет соблюдать социальную дистанцию. Максимальный уровень психологического комфорта без ограничения свободы! За городом можно организовать разнообразный досуг, а это, в свою очередь, залог хорошего настроения, отсутствия скуки и тем более депрессии. Миссия нашей компании заключается в том, чтобы сделать загородную жизнь доступной каждому. И мы с этой миссией справляемся. Если индивидуальный дом для кого-то недоступен, то квартира или дуплекс - подходящий вариант для большинства семей. В поселках есть квартиры разной площади и разной стоимости, но все с земельным участком, парковкой, возможностью установить камин и проводить время с удовольствием. Большая территория, много места и воздуха, современные детские и спортивные площадки доступны каждой семье. Городская инфраструктура рядом, что делает принятие решения о переезде значительно проще. Сейчас можно приобрести дом или квартиру на условиях ипотеки под 3% годовых. Выгоду понимает каждый, такие условия провоцируют еще больший спрос. Мы проводим очень много сделок с использованием сельской ипотеки, покупатели довольны. Наиболее популярны сейчас квартиры площадью 50 - 90 квадратных метров стоимостью от 2,8 миллиона рублей.