Неслучайные герои: как железнодорожники вытащили из огня двух женщин и шестерых детей

Сергей Заворин с супругой вместе и работают, и отдыхают. Фото: Личный архив.

В конце 2020 года железнодорожник Станислав Лысенко спас женщину с тремя детьми при пожаре в Первомайском районе Новосибирска. На следующий день его коллега Сергей Заворин вынес из огня многодетную мать с ребятишками в городе Барабинске Новосибирской области. «Комсомольская правда» нашла этих героев и выяснила, как работа на железной дороге помогла им не растеряться в стрессовой ситуации.

«Кричу: «Быстрее детей вытаскивай!»

Станиславу Лысенко 33 года, работает машинистом электровоза 2-го класса эксплуатационного локомотивного депо. 24 ноября он гостил у мамы в Первомайском районе Новосибирска. Проснулся в 5 часов утра от хлопка. В окно увидел, как у соседей что-то блеснуло. Станислав выскочил на улицу: оказалось, что горит соседская половина дома (мама живет в доме на двух хозяев).

- Забежал домой, говорю супруге: «Звони пожарным и в скорую!» Мы собрали документы и побежали к машине. Завел авто, посадил всех и отъехал на безопасное расстояние. Смотрю, а соседей-то наших нет, - рассказал «КП» - Новосибирск» Станислав Лысенко. - Я побежал обратно, перепрыгнул на их половину через забор. Свет нигде не горел. А в дом со стороны двери я уже не мог войти - пристройка была полностью охвачена огнем. В окошко стучу - бесполезно, никакого ответа. Только за кирпич браться, чтобы окно разбить, - и вот оно открывается: все сонные, ничего не понимают. Кричу: «Быстрее детей вытаскивай!» Соседка спрашивает: «А что такое? Что случилось?» Я кричу ей: «Да вы горите!»

Сначала через окно вытаскивали детей. Станислав завернул двухлетнего малыша в простыни, отнес его в машину. Потом вынес ребятишек шести и восьми лет, помог выбраться и их маме. Все отогревались и успокаивались уже потом в автомобиле.

- Только мы в машину сели, подъехали пожарные. Я у соседки спрашиваю: «Может, в доме есть что-нибудь взрывающееся?» Она говорит: «Два газовых баллона только стоят и все». Я побежал к дому, к пожарным: «Мужики, рванет, похоже! Там газовые баллоны!» Они тогда первый баллон выкинули, а второй баллон еще в доме был. Я забежал внутрь, помог этот баллон найти, и его тоже в огород выкинули. Слава богу, все обошлось, - добавляет Станислав.

«Это - мое»

Станислав рассказал, что за 13 лет на Западно-Сибирской железной дороге он не раз сталкивался с разными ситуациями, где нужно было экстренно принимать решение, так что действовать быстро и спокойно привык. Есть задача, и ее надо решить. В этот момент не думаешь об опасности - просто делаешь, что должен, на автомате.

Станислав Лысенко: - Моя отдушина - это семья, дети, мама.

О работе Станислав рассказывает с вдохновением. К поездам привык, когда еще был школьником и жил в Барабинске:

- У нас там постоянно тепловоз ходил по обводной ветке. Мне кажется, поезда у меня в крови, с детства я привязался к железной дороге. Работаю здесь четырнадцатый год. Мне нравится, это - мое. Главное в моей работе - обеспечить полную безопасность движения поездов. Мы порой перевозим опасные грузы, и если машинист вовремя не среагирует в случае нестандартной ситуации или аварии, не сможет ее предотвратить, могут пострадать люди. В моей работе важно все: опыт, знания и внутренний настрой. А отдушина - это моя семья, дети, мама. Для того чтобы восстановить силы, самое главное - хорошенько выспаться. В баньку сходить, попариться… В отпуск мы ездим всей семьей куда-нибудь. Многого и не нужно.

Спасение на ощупь

Еще один наш герой - Сергей Заворин. Ему 46 лет, он работает начальником технического пункта техобслуживания вагонов на станции Барабинск. Ему пришлось совершить подвиг на следующий день после того, как коллега вытащил из огня маму с детьми в Новосибирске. Но воспоминания о пожаре 25 ноября Сергею даются тяжело, потому что смог спасти не всех.

Сергей тогда возвращался домой с работы в четвертом часу ночи. Уже практически проехал мимо того дома, как заметил дым. Он позвонил в службу 112, а сам побежал спасать людей.

- Я оббежал весь дом, а когда вернулся, увидел, что дверь открыта, но все уже в огне. Я кричу женщине, которая там, за языками пламени, чтобы бежала к другой стороне дома, потому что здесь она не сможет выйти, - описал ту ночь «КП» - Новосибирск» Сергей Заворин. - И тут услышал детские крики - понял, что внутри еще и ребятишки.

В огненной ловушке оказалась заперта большая семья: мама, трое детей и бабушка.

- Пока бежал на другую сторону дома, стучал во все окна. Кричал, звал, чтобы понять, где эта женщина, у какого окна она будет, чтобы вытащить ее. Я ведь не видел ничего, все было в дыму, - вспоминает Заворин.

Одно окно мужчина разбил, залез внутрь, стал вытаскивать семью.

- Запрыгнул туда, а не вижу ничего. Кто за руки меня хватает, того и вытаскиваю через окно. Сначала девочку вытащил на улицу. Потом мне подают сверток, и я понимаю, что это грудничок. Приглядываюсь, а личико у малыша такое спокойное-спокойное. Я передал его девочке на улице - и опять в дом. Вытащил мальчика, - перечисляет Сергей. - А потом бабушку начали вытаскивать. Бабушку я не смог вынести… Я уже почти вытащил ее, а она говорит: «Все, я не могу». Обмякла и упала…

Сергей останавливается, замолкает. Ему тяжело вспоминать те мгновения. Пенсионерка погибла. А вот ее дочь - мать ребятишек - спаслась.

- Я попытался бабушку приподнять, но чувствую, что уже ее не потяну. А там же и еще человек. Я кричу этой женщине: «Хватай руку!» Я вытащил ее, это была мать детей. Посадил их всех к себе в машину и опять набрал 112. И тут взорвался газовый баллон. Получается, вовремя ушли из дома... - Сергей тяжело вздыхает, словно заново пережил прошлое.

Работа как часть жизни

Ситуация для Сергея была стрессовая, во время таких событий люди нередко поддаются панике или цепенеют от страха. Но он говорит, что делал все четко, будто тренировался всю жизнь.

- Паники не было. Я как раз был очень собран. Вот случается ЧП - и ты просто делаешь, потому что так нужно. Никаких лишних эмоций, страха в тот момент. Думаю, это от опыта зависит. В жизни у меня всякое бывало, а работа на железной дороге требует собранности, внимательности, - объясняет Сергей.

На Западно-Сибирскую магистраль он пришел еще 19-летним парнишкой, сразу после женитьбы. Отработал месяц учеником слесаря, получил 2-й разряд. Через неделю сдал на 3-й, а еще через неделю - на 4-й. А потом в семье родилась дочка, и Сергей понял: надо расти по карьерной лестнице.

- Работы я не боялся - быстро освоился, постигал новое. Через 11 месяцев прошел без отрыва от производства курсы, выучился на осмотрщика. Поработал и понял, что не смогу всю жизнь с молотком ходить, что хочу развиваться в этой профессии дальше. Поступил в техникум заочно, потом - на заочное в ОмГУПС. На вагонников только в Омске обучали, - говорит мужчина.

В прошлом году Сергей был одним из первых, кому присвоили звание «Наставник ОАО «РЖД». Это значит, что теперь и он помогает молодым кадрам найти свое место на железной дороге и дороге жизни.

- Работа мне нравится. Я не боялся учиться, перенимал опыт у своих коллег. Теперь и у меня уже свои наработки есть. Обучаю, рассказываю, показываю. Многие мои ученики превзошли учителя, и это замечательно, - улыбается Сергей.

Кстати, супруга нашего героя тоже работает на железной дороге. Сергей с гордостью рассказывает и о дочери. Она хоть и не пошла по стопам отца, но большая умница: окончила школу с медалью, университет - с красным дипломом, получила дополнительное образование переводчика с красным дипломом. Жизнь с железной дорогой не связала, но высшее образование получила в СГУПСе - железнодорожном университете.

Пообщавшись с нашими героями, мы вновь убедились, как важна для человека его семья, тыл. И как важно найти себе работу по душе, которая не изматывает, а закаляет и развивает. Чтобы хватало физических и душевных сил не только на себя, но и на помощь другим людям.