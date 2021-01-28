Как выглядит могила актрисы Екатерины Савиновой — знаменитой Фроси Бурлаковой из «Приходите завтра» — через 50 лет после ее смерти

На фото молодая Екатерина Савинова. Фото: Алена МАРТЫНОВА/ скриншот из фильма «Приходите завтра».

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Савинову поклонники помнят и любят за роль Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра». Снялась артистка и в других советских картинах: «Кубанские казаки», «Женитьба Бальзаминова», «Ко мне, Мухтар», «Зигзаг удачи». Всего на счету сибирячки 22 фильма, которые стали классикой русского кинематографа.

Жизнь сибирячки была короткой: она совершила самоубийство в 1970 году, ей было всего 43 года. Сначала за могилой актрисы на Клещихинском кладбище регулярно ухаживали, но потом она практически пришла в запустение — близкие умерли, а дальние родственники из Москвы наведывались крайне редко. О захоронении спустя десятки лет вспомнили в совете кинематографистов, и было принято решение перезахоронить Фросю на том же кладбище, но в более удачном месте. На могиле поставили красивый памятник, а за захоронением стал присматривать настоятель собора во имя Александра Невского Александр Новопашин.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили узнать, как выглядит могила Екатерины Савиновой спустя 50 лет, и отправились на ее поиски.

Рядом с кладбищем можно заказать надгробную плиту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПОВОРОТ ВЛЕВО, ПОВОРОТ ВПРАВО»

Такси подвозит нас к воротам Клещихинского кладбища. Перед глазами — лес, а вдалеке виднеются памятники.

— Дальше сами. Я дороги тут не знаю, — разводит руками водитель.

Открываю свою шпаргалку-путеводитель, которой меня снабдили в редакции. «От ворот пойдете прямо, за коричневым забором налево и потом еще 20 метров прямо. Могила Екатерины Савиновой будет по левую сторону». Для меня с моим топографическим талантом эта инструкция примерно как химическая формула дезоксирибонуклеиновой кислоты. Вся надежда на фотокора. Вместе погружаемся в полную тишину — нарушать ее разговором не хочется.

По дороге нам встречаются разные могилы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чем дальше от входа на Клещихинское кладбище — тем больше интересных могил и памятников встречаешь на своем пути. Мемориалы героев Великой Отечественной войны и Героев Труда соседствуют с захоронениями обычных сибиряков. Было бы время и хорошая погода — можно часами ходить по узким тропкам и изучать памятники, попадающиеся на глаза. Только 40-градусный мороз, ледяной ветер и конкретная цель были хорошей мотивацией, чтобы не останавливаться и идти дальше.

— Так, тут нам налево, — командую я, надеясь в глубине души, что не прогадала.

Даже сугробы не остановили нас. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Делаю шаг в сторону и… проваливаюсь по колено в сугроб. Слыша тихое хихиканье фотокора и мысленно выражаясь, как дальневосточный вахтовик, пытаюсь выбраться из снежной западни. Поднимаю глаза — будто отдельный микрорайон в городе мертвых. На этом участке кладбища все могильные плиты из черного камня. Одна краше другой. Забыв о мокрых ногах и замерзших руках, иду туда, чтобы рассмотреть поближе.

Взгляд цепляет изображение парня-сноубордиста. Он стоит на доске и будто летит со склона. Сибиряку было всего 16 лет. Погиб, когда катался в горах, или же попал под машину, нам неизвестно. Чуть дальше, по всей видимости, могила какого-то «авторитета» из 1990-х. С фотографии на нас смотрит суровый мужчина и слегка хмурит брови. На плите аккуратно написано белыми буквами: «Мы будем помнить тебя всегда».

— Смотри, вон могила Савиновой! — кричит фотокор и бежит в сторону, где на зимнем солнце поблескивает крест.

Парню было всего 16 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПЛИТА КАК ЛЕНТА КИНОФИЛЬМА

Могила Екатерины Савиновой действительно находится слева от главной дороги. Правда, мы немного не там свернули.

Перед нашими глазами предстал большой крест, украшенный вензелями. Сквозь свежевыпавший снег просматриваются цветы, которые поклонники сибирячки до сих пор приносят. За крестом — памятник с фотографией Екатерины. Именно такой молодой и задорной помнят ее зрители. Взгляд направлен куда-то в сторону, даже может показаться, что она смотрит в небо. От фотографии тянется кинолента. В кадры вписаны названия кинокартин, благодаря которым сибирячку узнали во всей стране: «Приходите завтра», «Женитьба Бальзаминова», «Кубанские казаки»... Многие их до сих пор с удовольствием пересматривают.

Вензеля отблескивают на солнце. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Невооруженным глазом видно, что за могилой ухаживают. Оказывается, за ней приглядывает протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя Александра Невского.

— В старой части кладбища никто даже не знал, где находится могила. Памятник был старый, железный, уже ржаветь начал. Да и подхоронения стали делать, — рассказал КП-Новосибирск Александр Новопашин.

Фильмография выбита на могиле. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тогда было принято решение перезахоронить актрису.

— Сейчас в день памяти мы обязательно служим заупокойную над ее могилкой. Чаще всего за ней ухаживают работники кладбища — убирают там снег. Прихожане регулярно приносят цветы — многие помнят Екатерину Савинову, — говорит протоирей.

На могиле видны цветы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru