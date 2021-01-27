«Комсомолка» стала еще ближе к новосибирцам

Купить любимую газету рядом с домом стало еще проще.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
«Комсомольская правда» продолжает увеличивать количество магазинов, где сибиряки могут приобрести газету рядом с домом. С 27 января за свежим номером мы можете заглянуть в торговые точки сети «Фисташка» и «Продуктовый магазин» и в магазин ООО «Олеся и К».
Вот их адреса:
«Продуктовый магазин»:
- ул. Учительская, д. 18
- ул. Петухова, д. 76
- ул. Покрышкина, д. 1
Магазин «Фисташка»:
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 119
- г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 82
- г. Новосибирск, ул. Карла Маркса проспект, д. 12/1
Магазин ООО «Олеся и К»:
- г. Новосибирск, ул. Белинского, д. 3/1
Там вы найдете ежедневный номер «Комсомолки» за среду, ежененедельник «Комсомольская правда», «Телепрограмму, журналы «Фиксики», «Царевны-юные волшебницы», «Ми-Ми-Мишки», «Чтение-приключение», «Добрый сказочник», «Мульт-читалка», «Минутка для малютки», «Волшебный мир»
КОНКРЕТНО
Где еще можно купить газету?
В Новосибирской области еженедельник «Комсомольская правда» («толстушка») и газета «Телепрограмма» продаются во всех торговых сетях (кроме сети магазинов «Ярче!»), в киосках прессы и почтовых отделениях «Почты России».
Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России» и в сетях «Лента», «Гигант», «Горожанка», «Сетка в клетку» и «Мегас».
Уточнить всю информацию о том, где приобрести «Комсомолку», можно по тел. (383) 289-91-10.