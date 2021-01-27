«Комсомолка» стала еще ближе к новосибирцам

Купить любимую газету рядом с домом стало еще проще. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомольская правда» продолжает увеличивать количество магазинов, где сибиряки могут приобрести газету рядом с домом. С 27 января за свежим номером мы можете заглянуть в торговые точки сети «Фисташка» и «Продуктовый магазин» и в магазин ООО «Олеся и К».

Вот их адреса:

«Продуктовый магазин»:

- ул. Учительская, д. 18

- ул. Петухова, д. 76

- ул. Покрышкина, д. 1

Магазин «Фисташка»:

- г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 119

- г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 82

- г. Новосибирск, ул. Карла Маркса проспект, д. 12/1

Магазин ООО «Олеся и К»:

- г. Новосибирск, ул. Белинского, д. 3/1

Там вы найдете ежедневный номер «Комсомолки» за среду, ежененедельник «Комсомольская правда», «Телепрограмму, журналы «Фиксики», «Царевны-юные волшебницы», «Ми-Ми-Мишки», «Чтение-приключение», «Добрый сказочник», «Мульт-читалка», «Минутка для малютки», «Волшебный мир»

КОНКРЕТНО

Где еще можно купить газету?

В Новосибирской области еженедельник «Комсомольская правда» («толстушка») и газета «Телепрограмма» продаются во всех торговых сетях (кроме сети магазинов «Ярче!»), в киосках прессы и почтовых отделениях «Почты России».

Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России» и в сетях «Лента», «Гигант», «Горожанка», «Сетка в клетку» и «Мегас».

Уточнить всю информацию о том, где приобрести «Комсомолку», можно по тел. (383) 289-91-10.