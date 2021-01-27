«Брат и бабушка не пережили блокаду»: в Новосибирске вспомнили трагические дни Ленинграда

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

27 января новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» открывает цикл мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы, - «Память поколений». Запланированы встречи школьников с участниками событий тех лет - ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, Героями России, экскурсии в музеи боевой славы, фотовыставки, возложение цветов к мемориалам.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Алее Блокадников в Новосибирске прошла памятная акция. Кроме того, школьники встретились с блокадниками в Государственной публичной научно-технической библиотеке.

- Мы проводим это мероприятие, чтобы рассказать о трагических событиях, которые происходили в тяжелые годы блокады Ленинграда. Важно, чтобы молодые люди воспринимали подвиг наших предков с особым уважением, - сказал Игорь Титаренко, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Тамара Николаевна Мещерякова поделилась своими детскими ленинградскими воспоминаниями:

- Сегодня у нас очень большой праздник - День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Перед войной в нашей семье было шесть человек: трое детей, мама с папой и бабушка. Отец с заводом «Светлана» был отправлен в Новосибирск, а мама с детьми и бабушкой осталась в Ленинграде. Конечно, они считали, что будет так же, как в Финскую войну, - все быстро закончится. Но наступили страшные времена. Когда уезжал мой папа, брат плакал: «Я своего папу, наверное, никогда не увижу!» Так и произошло - он не пережил блокады. Умерла и папина мама. Основная забота была на плечах старшего брата, которому в ту пору было 11 лет. Я сама помню три момента: смерть брата, как мы строили на диване бомбоубежище из стульев и прятались под ними, как разбомбили ясли-сад, а нас малышей схватили в охапку и потащили в бомбоубежище…

Потом была эвакуация в Новосибирск и новая жизнь. Тамаре Мещеряковой 81 год, но она полна сил и активно участвует в проведении уроков мужества для школьников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Справка «КП»

В годы Великой Отечественной войны многие из тех, кого удалось спасти по Дороге жизни и эвакуировать из города на Неве, были приняты в Новосибирске. Сюда были направлены воспитанники детских домов, коллективы оборонных заводов, творческие коллективы, школы, музеи.

Всего было эвакуировано 128 тысяч ленинградцев (население Новосибирска перед войной составляло 400 тысяч человек).

Во время войны и в послевоенные годы ленинградцы внесли огромный вклад в развитие Новосибирска как промышленного, научного и культурного центра Сибири. После снятия блокады часть ленинградцев вернулись в свой город, а часть - остались в Сибири.