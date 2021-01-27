«Врачи говорили делать аборт»: история сибирячки, которая родила косолапого малыша и вопреки всем прогнозам сделала его хоккеистом

Ребенок родился с тяжелой косолапостью, которую удалось исправить за полтора года. Фото: Предоставлено Дарьей Руденко

Современные медицинские технологии позволяют выявлять патологии у малышей еще до того, как они появятся на свет. Сибирячку Дарью Руденко на очередном УЗИ медики предупредили, что малыш родится косолапым. В центре планирования семьи будущей маме даже предложили прервать беременность. Но женщина родила сына вопреки пугающим прогнозам. Малыш и правда оказался с крайне тяжелой косолапостью, однако новосибирский ортопед смог выправить стопы ребенка за 10 недель. Мальчику приходилось долгое время носить гипс, спать в специальной обуви, но все было не напрасно. Теперь паренек стал капитаном детской хоккейной команды и даже не помнит про свой недуг. Дарья рассказала КП-Новосибирск, чего им стоило добиться таких результатов.

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ

Дарья Руденко узнала о том, что ножки ее малыша завернуты внутрь, во время УЗИ на 22-й неделе беременности.

— Как только увидела патологию — испугалась. Сначала пошла в центр планирования семьи, но врач сказала: «Это не лечится, лучше прервать беременность». Даже справку дали. Мне стало страшно, но я хотела родить сына. Пошла в другую клинику, меня направили на консультацию к ортопеду. Он меня успокоил, и мы составили план действий, чтобы не терять времени и начать лечение сразу, как только мой мальчик появится на свет, — рассказала КП-Новосибирск Дарья.

До трех лет ребенок спал в специальной обуви, напоминающей сноуборд. Фото: Предоставлено Дарьей Руденко.

После родов ножки младенца Кирилла сразу закатали в гипс на 7 недель, каждую неделю снимали старый и накладывали новый. Затем хирурги сделали операцию на ахилловом сухожилии и снова наложили гипс на три недели. После операции мальчику обули ножки в специальную обувь — брейсы Понсети, которые заказывали в Англии. Ребенок постоянно носил брейсы три месяца, снимали их всего на один час в сутки.

— До трех лет Кирилл каждую ночь обувался в ортопедическую обувь и спал в ней, так продолжалось до трех лет. При косолапости запрещены массаж, ЛФК и другие процедуры. Но с трех лет уже можно заниматься спортом, и мы отдали Кирилла в хоккей, — говорит Дарья Руденко.

После повторной операции на стопе мальчик восстановился за четыре месяца. Фото: Предоставлено Дарьей Руденко.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

Сейчас Кириллу пять с половиной лет, а он уже два года уверенно стоит на коньках и забивает шайбы в ворота соперников. Сперва мальчик осваивал азы в детской школе ХК «Сибирь», а потом перспективного игрока перевели в команду ХК СКА. Ребенок даже не помнит, что когда-то ноги у него были как у косолапого мишки.

Правда, в начале прошлого года болезнь начала возвращаться, пришлось снова делать операцию. Врачи пересадили сухожилия на стопах.

— В апреле 2020 года Кирилл заново учился ходить, но в августе уже опять стоял на льду и забил в детском матче две шайбы. Сын мечтает стать звездой хоккея, как Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Мы даже готовы переехать в Новокузнецк ради тренировок в ХК «Металлург» — колыбели лучших игроков, — уверяет Дарья Руденко. — Спасибо огромное доктору — если бы не Константин Мацук, сын не мог бы даже стоять.

Новосибирский врач исправляет «безнадежную» косолапость, сочетая операции, гипс и специальную обувь. Фото: Предоставлено Константином Мацуком.

Комментарий врача

«ЭТО БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ»

Врач-ортопед Константин Мацук — единственный в Новосибирске врач Русской ассоциации Понсети, которая борется с косолапостью у детей. Только 30 врачей в России входят в ассоциацию Понсети. Доктор говорит, что вылечить косолапость можно даже за полтора — два месяца. Главное — начинать сразу после родов.

— В моей практике случай Кирилла был самым тяжелым. Количество детей с косолапостью с годами остается прежним, в среднем один случай на тысячу родов. За семь лет удалось исправить ножки более 350 младенцев. Прямые стопы можно сделать за 5 — 7 недель, в зависимости от тяжести искривления и возраста ребенка.Я работал и в государственных, и в частных клиниках, проблема кроется в отсутствии специалистов. Также, многое зависит от самих родителей , — прокомментировал ортопед Контантин Мацук

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