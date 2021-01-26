Где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске: все пункты вакцинации

Пока сибиряки могут поставить только московскую вакцину от коронавируса.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В стране началась массовая вакцинация от ковида, и важный вопрос, который волнует сибиряков: где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске. По информации регионального минздрава, в Новосибирской области развернут 61 пункт вакцинации. «Комсомолка» публикует список поликлиник, в которых можно бесплатно пройти вакцинацию.
Центральный район
1. Где: Городская клиническая поликлиника № 1
Адрес: ул. Серебренниковская, 42
Телефон: (383) 223-29-39
2. Где: Госпиталь ветеранов войн № 3
Адрес: ул. Д. Бедного, 71
Телефон: (383) 296-57-27
Железнодорожный район
3. Где: Городская клиническая поликлиника № 20
Адрес: ул. 1905 года, 19
Телефон: (383) 220-27-41
Заельцовский район
4. Где: Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27
Адрес: ул. Рельсовая, 4
Телефон: (383) 347-70-79
Калининский район
5. Где: Городская поликлиника № 29
Адрес: ул. Рассветная, 1
Телефон: (383) 347-88-42
6. Где: Городская больница № 4
Адрес: ул. Новоуральская, 27/1
Телефон: (383) 312-09-91
Октябрьский район
7. Где: Городская клиническая поликлиника № 2
Адрес: ул. Московская, 89
Телефоны: (383) 266-18-13, 266-18-04, 266-04-21
8. Где: Городская клиническая поликлиника № 7
Адрес: ул. Б. Богаткова, 222; ул. Ульяновская, 1
Телефоны: (383) 269-40-72, 267-18-14
Дзержинский район
9. Где: Городская поликлиника № 17
Адрес: ул. А. Лежена, 5/1
Телефон: (383) 267 78 80
10. Где: Городская клиническая больница № 12
Адрес: ул. Авиастроителей, 3
Телефон: (383) 265-87-49
Кировский район
11. Где: Городская клиническая поликлиника № 13
Адрес: ул. Герцена, 7
Телефон: (383) 355-18-57
12. Где: Городская клиническая поликлиника № 21
Адрес: ул. Мира, 63
Телефон: (383) 228-92-75
Ленинский район
13. Где: Городская поликлиника № 18
Адрес: ул. Широкая, 113
Телефон: (383) 341-17-08
14. Где: Городская поликлиника № 24
Адрес: ул. Станиславского, 52; ул. Связистов, 157
Телефоны: 343-02-22, 366-02-68
15. Где: Городская клиническая поликлиника № 16
Адрес: 1-й пер. Пархоменко, 32
Телефон: (383) 349-12-68
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