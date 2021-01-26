Где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске: все пункты вакцинации

Пока сибиряки могут поставить только московскую вакцину от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В стране началась массовая вакцинация от ковида, и важный вопрос, который волнует сибиряков: где сделать прививку от коронавируса в Новосибирске. По информации регионального минздрава, в Новосибирской области развернут 61 пункт вакцинации. «Комсомолка» публикует список поликлиник, в которых можно бесплатно пройти вакцинацию.

Центральный район

1. Где: Городская клиническая поликлиника № 1

Адрес: ул. Серебренниковская, 42

Телефон: (383) 223-29-39

2. Где: Госпиталь ветеранов войн № 3

Адрес: ул. Д. Бедного, 71

Телефон: (383) 296-57-27

Железнодорожный район

3. Где: Городская клиническая поликлиника № 20

Адрес: ул. 1905 года, 19

Телефон: (383) 220-27-41

Заельцовский район

4. Где: Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27

Адрес: ул. Рельсовая, 4

Телефон: (383) 347-70-79

Калининский район

5. Где: Городская поликлиника № 29

Адрес: ул. Рассветная, 1

Телефон: (383) 347-88-42

6. Где: Городская больница № 4

Адрес: ул. Новоуральская, 27/1

Телефон: (383) 312-09-91

Октябрьский район

7. Где: Городская клиническая поликлиника № 2

Адрес: ул. Московская, 89

Телефоны: (383) 266-18-13, 266-18-04, 266-04-21

8. Где: Городская клиническая поликлиника № 7

Адрес: ул. Б. Богаткова, 222; ул. Ульяновская, 1

Телефоны: (383) 269-40-72, 267-18-14

Дзержинский район

9. Где: Городская поликлиника № 17

Адрес: ул. А. Лежена, 5/1

Телефон: (383) 267 78 80

10. Где: Городская клиническая больница № 12

Адрес: ул. Авиастроителей, 3

Телефон: (383) 265-87-49

Кировский район

11. Где: Городская клиническая поликлиника № 13

Адрес: ул. Герцена, 7

Телефон: (383) 355-18-57

12. Где: Городская клиническая поликлиника № 21

Адрес: ул. Мира, 63

Телефон: (383) 228-92-75

Ленинский район

13. Где: Городская поликлиника № 18

Адрес: ул. Широкая, 113

Телефон: (383) 341-17-08

14. Где: Городская поликлиника № 24

Адрес: ул. Станиславского, 52; ул. Связистов, 157

Телефоны: 343-02-22, 366-02-68

15. Где: Городская клиническая поликлиника № 16

Адрес: 1-й пер. Пархоменко, 32

Телефон: (383) 349-12-68

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