Новосибирским школьникам в соцсетях «выдали» советские учебники

У каждого поколения свой букварь. Фото Юлия ПЫХАЛОВА/Светлана МАКОВЕЕВА.

В соцсетях появился мем о том, что якобы в одной из новосибирских школ педагоги вернулись к советским учебникам. Многие российские учителя и родители с воодушевлением восприняли этот факт и сейчас активно выступают в защиту системы образования из далекого прошлого. Насколько этот слух оказался правдивым и реально ли в XXI веке вернуться в век XX, узнавал журналист КП-Новосибирск.

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Впервые в соцсетях заговорили о возвращении учебников из СССР в новосибирской школе еще в 2015 году. Многие СМИ упоминали об этом вскользь, не заостряя внимание на каком-то конкретном учебном заведении. Мы нашли в соцсетях упоминание о двух новосибирских школах, где якобы пытались провернуть реформу системы образования. И решили позвонить туда — вдруг о них и идет речь?

Информация оказалась фейком. Фото: соцсети.

Первой была школа № 3. Нам объяснили, что такого эксперимента никогда не было.

— Дети обучаются по учебникам из федерального перечня, по современным установленным стандартам. По советским книгам все учились в советские времена, и такие эксперименты мы не проводили ни в 2015 году, ни сейчас. Это ложный слух, — заверила КП-Новосибирск заместитель по учебно-воспитательной работе школы № 3 имени Б. Богаткова Светлана Зыкова.

В лицее № 113 нашему вопросу тоже удивились.

— Впервые о таком слышим. Мы обучаемся по общепринятой программе, утвержденной в Министерстве, — сообщила завуч школы Юлия Фалина.

Чтобы расставить все точки над i, мы обратились к министру образования Новосибирской области.

— Официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Во всех школах региона обучают по установленным стандартам. Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка минобра это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим, — прокомментировал руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук.

«СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ЛУЧШЕЕ В МИРЕ»

Комментарии под мемом о возврате к советской школе говорят о том, что в целом родители и дети не особо симпатизируют современным учебникам.

— Сделав вывод, учителя выбрали самый правильный подход к учебе.

— Я с этим согласен!

— Вот счастливчики! Только ЕГЭ-то сдают не по советским учебникам…

Учителя любят советские учебники за простоту и логичность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За советское образование выступает и депутат Госдумы Вера Ганзя.

— Я как-то пришла на урок чтения во второй класс и была просто в ужасе. Там читали рассказ, который воспитывает нелюбовь, неуважение к старшим, к семье и другие неприятные чувства. Спрашиваю у учительницы: «Для чего ты это делаешь?» А она говорит: «Это программа такая, вот смотрите». Я ей предложила читать лучше «Мойдодыра» или что-то другое, что воспитывает нравственные качества наших детей. А вот то, что сегодня в этих учебниках, плюс фактические ошибки, плюс совершенно безнравственные задания, сложность изложения материала, — это проблема. Вспомните, открываешь советский учебник, хоть математику, хоть физику — и все понятно. Принципа доступности образования сейчас почему-то нет. Родители вынуждены нанимать репетиторов, потому как материал в учебниках изложен так, что ребенок не понимает. Такие слова, такие термины, такие навороты, что совершенно не учитываются возрастные особенности учеников. Я считаю, что советское образование — лучшее в мире.

КСТАТИ

Учебники СССР недорого

Оказывается, в России до сих пор пользуются спросом учебники 1930 — 1950-х годов. У Всероссийского общества родительского сопротивления есть даже целый проект по этому направлению.

Целая команда художников, верстальщиков и других добровольцев берет старые учебники и адаптирует их на современный лад. В задачках по математике меняют копейки на рубли и тысячи, убирают октябрят и пионеров, а суть материала остается неизменной — доступной и логичной.

Весной 2016 года авторским коллективом родительского сопротивления была начата переработка отечественного учебника по арифметике для 1-го класса под авторством Пчелко и Поляк.

— Сегодня по новым-старым учебникам учатся ребята двух севастопольских школ. В Новосибирске пока такой практики нет, — рассказал представитель регионального совета РВС Евгений Коптеев. — Мы собираем линейки полного комплекта книг для начальной школы. В основном такие учебники пользуются спросом у семей с домашним обучением. Приобрести модернизированные буквари можно за 200 — 300 рублей.

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