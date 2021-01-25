Отмена ограничений из-за коронавируса в Новосибирске с 1 февраля 2021 года: губернатор сделал заявление

Стало известно, что возобновит работу с 1 февраля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отмена ограничений из-за коронавируса в Новосибирске с 1 февраля 2021 года - важная новость, которую 25 января на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Травников.

— С 1 февраля возобновят работу круглогодичные детские лагеря, в том числе региональный центр «Альтаир». Также снова откроют детские площадки, в том числе и в торговых центрах, — заявил глава региона.

Кроме того, Андрей Травников попросил проработать вопрос об увеличении заполняемости залов, спортивных сооружений и театров. Губернатор отметил, что ситуация заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась.

Несмотря на то, что ряд ограничений отменят, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта. В области отменены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Новосибирцам старше 60 лет рекомендовано находиться на самоизоляции.

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