Новосибирец спросил Владимира Путина о трудоустройстве студентов: что ему ответил президент

Сибиряк спросил про трудоустройство студентов. Фото: скриншот из видео.

25 января по всей стране отмечается Татьянин день — праздник российского студенчества. Президент Владимир Путин не только поздравил студентов всей страны, но и провел видеоконференцию с воспитанниками разных университетов. Шанс задать вопрос главе государства выпал Юрию Ефременко, студенту 1 курса магистратуры механико-математического факультета НГУ.

Парень — истинный фанат математики. На его странице — множество разных формул и сложных задач.

Юрий решил узнать у президента о продолжении специальной программы трудоустройства выпускников.

— Я задал этот вопрос, потому что сам по этой программе нашел вакансию инженера-исследователя в Международном математическом центре. Но при этом мои знакомые остались без работы, хотя опыта у них больше. Я ни в коем случае не считаю, что меня взяли зря. Просто такая ситуация кажется немного несправедливой, поэтому я решил узнать, как эта программа будет развиваться дальше, — рассказал КП-Новосибирск Юрий.

По словам сибиряка, придумать тему вопроса было просто, а вот сформулировать его — куда сложнее..

— Я спросил, будет ли продление программы, возможно ли ее расширение? Например, трудоустройство выпускников не одного года, а последних двух-трех лет? — говорит парень.

Владимир Путин оценил вопрос новосибирца и отметил, что сфера, которой занимается Юрий «является специфичной, особенной».

— Это так здорово, что у нас есть люди, такие молодые специалисты, как Вы, которые приходят в науку, тем более в математику, которой мы всегда традиционно городились. Я надеюсь, что Вы дадите нам еще не один повод гордиться этим в будущем, — подчеркнул Владимир Путин. — Ситуация на рынке труда улучшается за последние месяцы, но она еще остается, на мой взгляд, напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7 до 6 с лишним — 6,6, по-моему, процента, сейчас где-то уже 5,9, то есть идет снижение уровня безработицы. Но перед Правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична. Мы будем работать над этим и дальше.

Юрия порадовала новость о том, что Валерий Фальков министр науки и высшего образования заявил о продолжении программы трудоустройства студентов в 2021 году.

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