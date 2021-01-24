«Мой папа увидит будущее»: сибиряк заморозил мозг умершего отца, чтобы оживить его через 30 лет

Сибиряк Владимир Хозяйкин умер семь лет назад, но его сын верит, что сможет оживить отца. Фото: личный архив.

Житель Новосибирска семь лет назад заплатил за нейросохранение мозга своего отца. Любящий сын искренне верит, что наука и технологии позволят ему оживить близкого человека. Модное направление по крионированию -заморозке умерших людей и даже любимых питомцев — существует в России уже 18 лет. Но за эти годы способа вернуть покойников из ледяного сна еще не придумали. Так что это? Афера века или действительно шанс достичь бессмертия?

Мы попытались разобраться в этой истории с научной точки зрения и узнать, какое будущее ждет клиентов криоцентра и есть ли оно вообще.

«ЕМУ ВЕРНУТ ПАМЯТЬ И «НАПЕЧАТАЮТ» ТЕЛО»

33-летний предприниматель из Новосибирска Алексей Хозяйкин семь лет назад заморозил мозг своего отца после его смерти. Мужчина убежден, что его близкий человек спустя три десятка лет снова будет с ним рядом.

— Я принял это решение еще задолго до смерти отца. Он вел достаточно опасный образ жизни — злоупотреблял алкоголем, много курил, так что я знал, что он не доживет до 60 лет. Потом еще заболел — рак легких. Он ушел рано, когда ему было всего 56 лет, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Хозяйкин.

Возможно, Алексей испытывал еще и детскую обиду: его родители развелись, не хватало отцовского внимания. И вот он надеется уже после смерти родного человека снова общаться с ним.

Предприниматель поставил в известность о нейрокрионировании только самых близких родственников. Говорит, они не возражали. Ведь речь шла не о всем теле. Парень оформил эту услугу в рассрочку на три года. Заморозка обошлась в 700 тысяч рублей. Теперь мозг его отца лежит в специальном хранилище в Москве.

Дьюары для хранения тел. Фото: Предоставлено «КриоРус».

— Лет через 30, когда наука научится возвращать замороженных людей к жизни, мой папа снова увидит этот мир, — надеется Алексей. — Даже если это произойдет позже, в криокомпании обещают, что при условии отсутствия родственников они проведут все процедуры за свой счет. Сначала восстановят по размороженному мозгу память отца, и можно будет напечатать новое молодое тело, как сейчас это делают с вещами на 3D-принтерах. А потом мозг поместят в это тело, и отца вернут к нам. Понятно, что ему понадобится какое-то время для реабилитации и постепенного привыкания к новой реальной жизни, но мы будем помогать…

А вот кемеровчанин 10 лет назад заморозил тело своей любимой супруги, которая умерла от рака. Правда, отправлять жену в криохранилище не стал, а забрал тело с холодильником домой.

Пока все это звучит как фантастика, но те, кто крионирует родных, свято верят: будущее, где людей воскрешают, совсем рядом. И готовы за это платить большие деньги.

— Я верю, что наше общество развивается не линейно, а по направлению вверх. И все эти разработки, которые сегодня кажутся чем-то далеким, в будущем станут реальными. Нам до этого дня уже рукой подать, — рассуждает Хозяйкин.

КАК ЗАМОРАЖИВАЮТ ЛЮДЕЙ

Современное крионирование представляет собой достаточно сложную процедуру. Задача специалистов — максимально сохранить клетки и ткани пациента. Для этого ученые изобрели специальные растворы, похожие на гель — криопротекторы, которыми в организме полностью замещают кровь пациента. Эти растворы при замораживании не позволяют образовываться кристалликам льда, поэтому все клетки и межклеточные пространства остаются целыми. Процесс называется перфузией. Уже после того как пациент обескровлен, его помещают в большой сосуд, похожий на термос (специалисты называют его сосуд Дьюара), и заполняют емкость жидким азотом.

Емкости регулярно заполняют жидким азотом. Фото: «КриоРус».

— В одном таком дьюаре помещается около 15 тел, но это зависит от их комплекции, конечно. Для животных — отдельные хранилища. Азот необходимо регулярно добавлять и следить за температурным режимом, — объясняет КП-Новосибирск Валерия Удалова, генеральный директор единственной в России криокомпании, чей офис находится в Москве.

В компании считают, чем быстрее после смерти с человеком будут проведены процедуры по замещению крови, тем качественнее будет сохранность тела.

Так пациента готовят к процедуре замены крови на криопротекторы. Фото: «КриоРус».

— Идеальное криосохранение сейчас возможно только с животными. Если питомец болен, его усыпляют. Ветеринар вводит наркоз, и уже в это время температура тела начинает опускаться. Питомец как бы жив, но уже холодный. И в этот момент у него выключается мозг, в науке это называется критерий смерти. И сразу же можно начинать операцию и вводить криопротекторы, — утверждает Валерия Удалова. — С человеком так нельзя. Нужно, чтобы сначала он умер, врач выписал бумажку, тело перевезли в морг. Там должны быть подписаны документы об отказе о вскрытии и заборе органов. Это желательный фактор. Потом нужно ждать выдачи пациента из морга, это тоже не быстро. Есть масса бюрократических преград, которые мешают проводить идеальное крионирование людей.

ВЕЧНО СПЯЩИЕ КОТИКИ И ПОПУГАЙ САША

Некоторые люди сами составляют завещание о том, чтобы их крионировали. За 18 лет глубокую заморозку добровольно заказали 78 человек. Не все из них хранятся в компании целиком. Некоторые клиенты предпочли, чтобы их тело было похоронено традиционно, а мозг — заморожен.

Погружение пациента в дьюар. Фото: «КриоРус»

— Замораживать пациента целиком или использовать только нейросохранение — это желание клиентов. Я считаю, что тело сохранять необязательно, достаточно мозга, — говорит Валерия Удалова. — В 2008 году я крионировала маму, в том же году — друга и свою собаку Алису.

Кстати, заморозка животных тоже популярна. В хранилище содержатся 23 кошки, 10 собак, 8 грызунов (5 хомяков, 2 кролика и шиншилла) и 4 птицы.

— Котиков у нас больше всего. Котики — это наше все. Их любят, поэтому хотят, чтобы они ожили в будущем, — поделилась Валерия. — А в 2018 году нами был крионирован ожереловый попугай Саша. Это наш первый попугай. Саша прожил со своим хозяином в Новороссийске почти 28 лет. Его хозяин — ученый-физик, поэтому верит, что у Саши есть шанс ожить, вот и заказал такую услугу.

В компании, где хранятся ледяные люди и животные, уверяют, что их идея и хранилище могут просуществовать вечно. Надо лишь ждать, когда ученые совершат супероткрытие и люди смогут стать бессмертными.

— У нас есть специальные фонды, которые не позволят компании разориться и начать раздавать тела обратно родственникам. Если на землю не упадет атомная бомба или не случится какой-то катаклизм, то мы сможем сберечь наших пациентов до времен ожидаемых открытий, — обещает директор криокомпании Валерия Удалова. — Думаю, ждать осталось недолго. Мои прогнозы, что в течение 10 лет ученые смогут спокойно замораживать и размораживать органы. И успешные примеры уже есть. Так, в 2005 году был один из первых таких экспериментов — ученые заморозили почку кролика, разморозили, а потом пересадили ее назад, и она прижилась и функционировала. Самый перспективный эксперимент был проведен в 2017 году, когда с помощью газовой персуфляции заморозили сердце свиньи. Потом при определенных условиях это сердце разморозили — и никаких повреждений не было! Этот эксперимент надо повторять, исследовать — и тогда мы получим такую методику, которую можно будет применить к человеческим телам. Это вопрос денег и времени. Так что ждем.

«ЭТО КОЛОССАЛЬНЫЙ БИЗНЕС»

В защиту теории о крионировании приводят пример уже существующей в мире практики заморозки крови, спермы, эмбрионов для искусственного оплодотворения. Например, больные онкологией женщины прибегают к такой процедуре перед химиотерапией, чтобы сохранить здоровые яйцеклетки. И никого уже этим не удивишь.

Но ученые и специалисты, которые по роду своей деятельности сталкиваются с крионикой, не очень-то разделяют оптимистичные прогнозы о воскрешении мертвых.

— Сколько времени будут хранить замороженного покойника, столько времени он и будет существовать, не более. А если серьезно, то крионика — это такой страшный суррогат попытки быть бессмертным, — прокомментировал КП-Новосибирск Александр Эдигер, патологоанатом, медицинский эксперт. — Это колоссальный бизнес. И если по фактам, то сейчас таких технологий не существует и вряд ли будут. Разморозка мозга просто невозможна, потому что мозг в этом процессе теряет свою структуру. Что касается клиентов этого направления, то я рассматриваю это как вариант тяжелого психического отклонения. Получается, крионика — сравнительно честный способ отъема больших денег у тех несчастных, которые в это верят. Хотя я бы за это сажал. Заморозка трупа с последующим его восстановлением до живого человека — это чудесное обещание, которое пахнет мошенничеством.

Специалисты проводят перфузию собаки Алисы. Фото: «КриоРус»

С вопросом о жизнеспособности теории воскрешения замороженных тел мы обратились также к кандидату биологических наук, члену комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александру Панчину. Он более мягок в оценках:

— Я бы сказал, что шансов немного. Это очень интересная и важная тема для научных исследований: сохранение замороженных тканей. Но современные методы заморозки ведут к необратимому повреждению тканей млекопитающих. Можно ли расценивать этот вид деятельности как мошенничество? Все зависит от обещаний, которые дают клиентам. Гарантировать воскрешение никто не может. Если же человека убеждают в том, что это неизбежно случится, то это нечестно и обман. Если же обещают заморозку как особую форму погребальных услуг, то, полагаю, люди имеют право на такую опцию.

А ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Единственная в России криокомпания призывает своих клиентов заключать прижизненный договор с ними как с исследовательской организацией. По закону человек имеет право определять условия своего сохранения после смерти. Родственники также по воле покойного или по личной инициативе могут принять решение о замораживании тела умершего. Договор заключается на 100 лет и не требует дальнейших финансовых расходов.

— Тут главное условие, чтобы замораживали тело мертвого человека. Потому что живого человека или его мозг заморозить нельзя. Это будет квалифицированно как убийство. В нашей стране эвтаназия по закону тоже запрещена. Само крионирование сомнительно с этической точки зрения, но при соответствующем юридическом оформлении подобные услуги расценивать как мошенничество затруднительно, — отметил юрист Денис Садовский.

ЦЕНА ВОПРОСА

Чем больше вес — тем больше денег.

Стоимость сохранения тела в России на сегодняшний день составляет порядка 2,8 миллиона рублей, мозга — 1,1 миллиона рублей, ДНК — 66 тысяч рублей. Животные меньше бьют по бюджету, только если это не крупная собака. Большие питомцы по стоимости достигают человеческого тарифа. Крионирование небольшого кота обойдется в 750 тысяч рублей, а хомячки и попугайчики обойдутся еще дешевле.

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