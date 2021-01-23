«Радовался всему, как ребенок»: майор с 93% поражения легких рассказал, как его возвращали к жизни после ковида

Майора Валерия Богомолова врачи достали буквально с того света. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С декабря врачи новосибирского военного санатория «Ельцовка» помогают вернуть здоровье пациентам, перенесшим коронавирус. Бесплатную реабилитацию среди высоких сибирских сосен прошли уже более 40 военнослужащих и военных пенсионеров. Что точно помогает поскорее восстановиться после ковида и какие назначают процедуры — в нашем репортаже.

В сосновом бору пациенты санатория быстро идут на поправку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Я БУКВАЛЬНО ОЖИЛ»

Майора Валерия Богомолова врачи достали буквально с того света — он попал в реанимацию омского военного госпиталя с 93% поражения легких и температурой под 40. Дальше — 11 дней упорной борьбы за жизнь.

Валерий Богомолов 11 дней провел в реанимации. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Страшно не было, но было обидно: не пью, не курю, спортсмен — почему я? В реанимации лежал — как маленький ребенок, радовался каждому восходу солнца, — вспоминает Валерий, сидя на кушетке «акварелакса» в санатории. Самое страшное у него позади.

Постковидную реабилитацию в санатории военнослужащие получают бесплатно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В госпитале 46-летний майор провел 35 дней. Месяц приходил в себя после ковида в отпуске, а потом ему дали направление в новосибирский военный санаторий «Ельцовка». 5 января Валерий вдохнул, пока еще с трудом, свежий морозный воздух соснового бора сибирской здравницы.

Скандинавская ходьба особенно полюбилась Валерию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Не передать всех ощущений, как я радовался, когда первые 100 метров прошел без одышки. Сейчас уже смело могу пройти пять километров. Я увлекаюсь тяжелой атлетикой, раньше отжимался 57 раз, после госпиталя едва отжался три раза, сейчас в санатории восстановился — 20 уже делаю, — рассказал КП-Новосибирск Валерий. — В санатории я буквально ожил: уже 11 января почувствовал себя лучше. Сначала с большим трудом поднимался на второй этаж, теперь поднимаюсь на пятый без одышки. После процедур заметно улучшается состояние и настроение. И кормят хорошо: во время болезни я похудел на 18 килограммов, а в санатории за пару недель набрал привычный вес.

На территории санатория много белок и кормушек для них. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подышав «морским» воздухом в соляной пещере, Валерий тепло одевается, берет палочки для скандинавской ходьбы и идет на улицу. Ему особенно полюбились прогулки по сосновому бору. Здесь дышится легко и хорошо. Прогулка длится всего полчаса, а хочется больше — ведь в бору так много белок и птичек, за которыми можно бесконечно наблюдать.

Более 40 военнослужащих поступили в санаторий после ковида. Фото: Алена МАРТЫНОВА

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УХОДЯТ МЕСЯЦЫ

Военный санаторий «Ельцовка» принимает военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей бесплатно.

Пациенты учатся здесь дышать полной грудью и пьют кислородные коктейли. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— К нам, как правило, поступают люди с поражением легких 40-50%. Когда они выписываются после реабилитации, легочная ткань еще не восстанавливается. Но комплекс процедур позволяет добиться заметного улучшения здоровья пациентов, — поясняет Анастасия Коростелева, начальник военного санатория «Ельцовка» филиала ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России. — Если же говорить про полное восстановление, то тут надо время — от трех до шести месяцев. Так что пациент может повторно приехать к нам по направлению госпиталя.

Людям нравится в санатории, вот бы остаться тут жить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед тем, как отправиться в санаторий, переболевший ковидом должен получить два отрицательных теста и справку о том, что в его окружении нет больных коронавирусом.

Приятный отдых в соляной пещере, но даже здесь соблюдают социальную дистанцию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В самом санатории уже отработаны меры безопасности, чтобы Covid-19 не распространялся. При входе на территорию каждый проходит термометрию. Ежедневно все сотрудники санатория сдают тесты на коронавирус. Отдыхающим замеряют температуру два раза в день. Помещения регулярно проветриваются и дезинфицируются. Время процедур так сформировано, чтобы в коридорах не было очередей. Ну и, конечно, действует масочный режим.

Кормят отдыхающих четыре раза в день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В столовой насчитывается 46 столов. И отдыхающих рассаживают по одному за каждым столом, если это не члены одной семьи. Когда в санатории много людей, то посетителей делят на две-три смены.

Все помещения и оборудование регулярно обеззараживают. На фото — камера магнитотерапии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК РАСШЕВЕЛИТЬ ПАЦИЕНТА

Врачи отмечают, что постковидные осложнения идут не только на легкие, но и на сердечно-сосудистую, центрально-периферическую нервную системы, возникает астенический синдром. Справиться с этим помогают консультации невролога и психолога.

После занятий ЛФК и физиопроцедур пациенты становятся активнее и бодрее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Человек к нам приезжает после ковида — вялый, сонливый, ему ничего не хочется. Это признаки астенического синдрома. У многих переболевших еще сохраняются симптомы коронавируса. В связи с тем, что поражается нервная система, пропадает обоняние и вкус, — объясняет врач-невролог Ирина Дресвянникова. — Из-за того, что легкие еще плохо работают, в организм поступает недостаточно кислорода. После выписки пациента беспокоит одышка, общая слабость, утомляемость. Мы активизируем организм: лечебная физкультура, скандинавская ходьба на свежем воздухе, физиопроцедуры. Благодаря ингаляциям и соляной пещере, у него проходит одышка. Подчеркну, лечебная физкультура особенно важна для таких пациентов. Ведь многие долго находились в лежачем состоянии, были ограничены в движениях.

Электрофорез помогает справиться с кашлем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Невролог отмечает, что в ходе реабилитации пациенты становятся бодрее, активнее, у них улучшается настроение, появляется желание что-то делать.

Иглоукалывание — не самая приятная процедура, зато эффективная. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждый день у отдыхающих расписан по часам. Ведь реабилитация включает в себя целый арсенал процедур.

Мне, пожалуйста, две пустырниковые ванны с гидромассажем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Основными задачами для нас является улучшение вентиляции легких, дренажной функции, профилактика осложнений — таких как пневмофиброз, спаечная болезнь, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, которые часто сопровождают течение коронавирусной инфекции, — рассказывает заведующая физиотерапевтическим отделением Марина Морозова. — В комплекс входит аппаратное физиолечение: электрофорез, лазерная терапия, импульсные токи, фонофорез, хивамат-терапия (вибрационный массаж), аэрозоль-терапия (ингаляции) и посещение соляной комнаты, иглоукалывание.

Камера для магнитотерапии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это далеко не полный перечень процедур, который входит в комплекс по восстановлению после ковида. Но, пожалуй, больше всего пациенты любят гидротерапию: лечебные души, ванны — хвойные, серные, с морской солью. Вот где действительно можно расслабиться и ни о чем не думать.

Ингаляции, кстати, можно и дома делать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Весной ожидается, что на реабилитацию в новосибирский санаторий поступит много пациентов-военнослужащих. Ведь в многофункциональном медицинском центре Минобороны России в Новосибирске с начала работы прошли лечение от коронавируса более 1500 человек, и им тоже надо будет восстановить здоровье.

Фраза «Движение — жизнь» в этих стенах приобретает особый смысл. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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