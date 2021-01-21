Зачем лезть ватной палочкой в дефлектор?

Фото: Денис Винокуров.

Среди тысячи профессий существуют и те, о которых офисный работник даже не задумывается. Я решил окунуться в новое для себя ремесло (иначе эту работу не назовешь) и устроился мойщиком машин, чтобы познать все тонкости этой специальности. Изнанка автосервиса мне, конечно, представлялась иначе, а в конце смены я едва не валился с ног от усталости.

Если многие считают, что для работы автомойщиком не требуется никаких навыков, знаний и умений, - это заблуждение. Привести в порядок автомобиль правильно - задача, как оказалось, не из легких.

Фото: Денис Винокуров.

Морозным утром я отправился на одну из автомоек «Янтаря», расположенную на левобережье Новосибирска. Мое временное руководство выдало мне униформу и резиновые сапоги. Также вручили перчатки. Вовсе не для защиты от коронавируса и не от воздействия автохимии на кожу, а для того чтобы на кузове чистой машины не оставались жирные отпечатки пальцев. Говорят, клиенты такое не любят.

Первым делом - теория

В полной амуниции под руководством опытного наставника мне предстояло изучить матчасть. Моим старшим братом на время обучения и стажировки стал автомойщик со стажем Валентин. В отличие от меня, зеленого и неопытного, он превосходно управлялся с оборудованием и знал все тонкости профессии.

Фото: Денис Винокуров.

За введением меня в специальность наблюдает учредитель и директор компании Владимир Агеев.

- Мы находим золотую середину между деликатным и эффективным уходом. Если используется агрессивная автохимия, то портится лакокрасочное покрытие автомобиля, если использовать деликатную автохимию, то эффект от мойки минимален, - вводит меня в курс топ-менеджер «Янтаря».

Фото: Денис Винокуров.

Он же является идейным вдохновителем и автором технологических процессов, которые применяются на автомойках сети.

За короткое время мне предстоит разобраться в десятке разновидностей автохимии, примерно в таком же количестве различных тряпок, губок, щеток, аксессуаров, не запутаться в них и пройти боевое крещение на клиентских авто.

Давление оказалось сильнее

Кто бы мог подумать, но автомойщик должен обладать целым набором знаний и компетенций. По крайней мере в той компании, где мне пришлось познавать азы профессии.

Тем временем после вводной части началась практика, а подопытной машиной стал мой «Форд», на котором я и набивал руку.

Фото: Денис Винокуров.

Любой автомобиль, приезжающий в «Янтарь», проходит нулевую фазу очистки - pre-wash. На этом этапе кузов машины подготавливается к деликатному удалению загрязнений. Автомобиль снизу вверх покрывают специальным составом на три минуты, чтобы размягчить грязь. За это время можно приступить к мытью ковриков.

Мой напарник Валентин показывает и рассказывает, как работать с техникой, и предлагает попробовать самому.

Фото: Денис Винокуров.

Беру в руки шланг и от неожиданности отскакиваю в сторону: совладать с аппаратом высокого давления с первого раза не получилось. Напор воды оказался сильнее меня, коврики пришлось догонять, параллельно вытирая лицо от мощных брызг.

Не без труда, но для первого раза, мне кажется, я с задачей справился. Следующие этапы давались мне значительно легче.

Фото: Денис Винокуров.

Например, я уже без проблем и мандража в руках наносил слой автошампуня на кузов машины, размыливал его специальной губкой, чтобы убрать остатки загрязнений, смывал автохимию и наносил повторно. Кроме того, с помощью специальной щетки удалял загрязнения в зазорах между элементами кузова и для сохранения эффекта наносил специальный консервирующий состав с гидрофобным эффектом.

Внимание к деталям

Если с кузовом все более-менее понятно, то другие элементы железного коня, как оказалось, тоже требуют ухода. Например, колеса.

- Резина имеет пористую структуру и впитывает пыль с тормозных колодок, битум, дорожную разметку, реагенты с дорог. Поэтому, если с шин просто сбивать грязь, пусть даже с автошампунем, со временем там накопится много чего, - объясняет мне Валентин и предлагает провести эксперимент.

Я беру в руки пульверизатор со специальным средством, покрываю им шины. В нос бьет едкий химический запах - и практически моментально с покрышек начинает стекать бурая жижа.

Фото: Денис Винокуров.

- Большую роль в очистке играет не только химическое воздействие, но и механическая обработка. Поэтому глубокие загрязнения убираются вручную, - проводит ликбез коллега и вручает щетку для глубокой очистки резины.

Несколько ловких движений - и колеса почти как новые.

Фото: Денис Винокуров.

Испытание «Кайеном»

После того как теоретическая и практическая части были освоены, мой наставник решил, что пора бы и честь знать, то есть отправиться мыть машины клиентов. И первым автомобилем, который мне достался, стал премиальный Porsche Cayenne, в котором, помимо стандартной мойки, предполагался уход за интерьером.

Фото: Денис Винокуров.

Пришлось сосредоточиться на труднодоступных местах салона. Честно признаться, до этого момента я не знал, зачем нужно лезть ватной палочкой в дефлектор. Ответ оказался очевидным. Оказывается, именно там оседает пыль, которой невольно дышат водитель и пассажиры.

Фото: Денис Винокуров.

Кроме того, в клиентском авто оказался кожаный салон, которому также нужно было уделить внимание - нанести уходовый и увлажняющие составы автокосметики.

Впрочем, если бы не наставник, то возился бы я минимум три часа, а вдвоем мы уложились за каких-то 40 минут. Отдам коллеге должное, потому что он оказался истинным виртуозом-автомойщиком, смиренно терпел мою неопытность и заторможенность и помогал в трудных моментах.

Фото: Денис Винокуров.

Вместо заключения

Резюмируя полученный опыт, могу смело сказать, что работа автомойщиком - нелегкий труд. К концу рабочего дня у меня с непривычки разболелась спина, а руки отваливались из-за того, что шланг от аппарата высокого давления выдавал струю, силой которой можно запросто разрезать лист бумаги.

Работа подразумевает длительное пребывание на ногах. При этом специалисту за смену приходится совладать с различным оборудованием, будь то шланг высокого давления, аппарат турбосушки или пеногенератор. Новичок может запросто запутаться в разнообразии автохимии, разновидности тряпок и кисточек, которые используются в работе.

Фото: Денис Винокуров.

Вероятно, профессия считается незаметной и мало кто задумывается над вопросом, насколько важную функцию выполняют эти люди в униформе и высоких резиновых сапогах. Но ведь, какой бы дорогой ни была машина, никто не увидит ее красоты под толстым слоем грязи.

Лично у меня сложилось ощущение, что «Янтарь» является компанией Apple в своей отрасли. Появившись в 2006 году, «Янтарю» удалось задать высокую планку в этой сфере услуг и удерживать ее полтора десятилетия спустя.

Фото: Денис Винокуров.

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