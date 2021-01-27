Запись ребенка в первый класс в Новосибирске в 2021 году: когда начнется, какие документы нужны

Запись начнется весной этого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запись ребенка в первый класс в Новосибирске в 2021 году — тот еще квест для родителей. Они готовы сутками ночевать под дверями нужной школы, чтобы успеть внести имя своего чада в список одними из первых. Как будут обстоять дела в этом году и что изменится в связи с пандемией — в материале КП-Новосибирск.

КОГДА ЗАПИСЫВАТЬСЯ?

В этом году сроки записи сдвинулись на два месяца. Если в прошлом году будущего первоклассника можно было внести в списки уже в феврале, то сейчас придется подождать до весны.

— Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием, начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня текущего года, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области.

Для детей, которые не прописаны на территории, относящейся к конкретной школе, условия немного другие: прием заявлений начнется только в середине лета.

— Заявление можно написать с 6 июля. Прием будет длиться до тех пор, пока в учебном заведении не закончатся свободные места. Только подать заявление нужно не позднее 5 сентября, — уточнили в региональном министерстве.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Запись ребенка в первый класс — миссия не для слабонервных. «Комсомолка» составила памятку, какие документы необходимо взять с собой, чтобы заявление приняли.

1. Копия документа, который удостоверяет личность родителя или представителя ребенка.

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, который подтверждает родство.

3. Копия документа, который подтверждает установление опеки или попечительства (по необходимости).

4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства на закрепленной территории.

5. Справка с места работы родителя(ей) или законного представителя.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?

Существует несколько способов отправить документы в школу и не потратить кучу нервов. Самый первый и простой — прийти лично.

Еще один вариант — отправить заказное письмо с уведомлением о вручении. Также вы можете написать письмо на электронную почту общеобразовательной организации (адрес можно найти на сайте любой школы).

В помощь тем, кто не хочет выходить из дома, портал Госуслуги. Для этого надо зайти на сайт и зарегистрироваться.

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