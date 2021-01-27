«Зачем тебе собака? Ты же старый!»: сибиряки, нашедшие пропавшего бульдога, отказались возвращать пса 72-летнему пенсионеру

Гоша живет у Владимира два года. Фото: личный архив героя

Французский бульдог Гоша появился у 72-летнего пенсионера из города Оби два года назад. Владимир завел собаку, чтобы было не так скучно одному в доме.

— Дядя очень любит собак: у него есть уже одна собака, но она старенькая и скоро умрет. Гоша ему как сын, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, племянница Владимира.

Сибиряк никогда не выгуливал Гошу без поводка и старался не выпускать на улицу без присмотра. Пес породистый — боялся, что украдут. Так и случилось 18 января. Пес, видимо, захотел побыть самостоятельным. Гоша открыл дверь в частном доме и убежал.

— Владимир сразу же заметил, что собаки нет. Вышел его искать, звал, но найти не смог. Мы так и не поняли, то ли Гоша далеко убежал и дорогу домой не нашел, то ли его сразу же подобрали. Тогда дядя позвонил мне, и мы опубликовали объявления в социальных сетях. Стали ждать откликов, — вспоминает сибирячка.

Объявление о том, что собака нашлась. Фото: личный архив героя.

Как оказалось, Гошу нашли очень быстро. Владимиру позвонил парень и представился Данилом. Сказал, что за шоколадку сегодня вечером привезет ему «потеряшку». Мужчина тут же обрадовался и назвал свой адрес. Даже из дома никуда не выходил — ждал любимого питомца. Время шло, а собаки так и не было.

— Этот парень снова позвонил дяде и начал разборки. Стал говорить: «Да зачем тебе собака? Ты же старый! Ты за ней совсем не смотришь. Мы оставим ее себе, а тебе за нее 5 тысяч привезем». Дядя пытался возмущаться в ответ, но его никто не услышал, — продолжает Татьяна.

«ОН ПЕРЕСТАЛ ГОВОРИТЬ, ПОДНЯЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ»

По словам девушки, после этого у Владимира прихватило сердце. У мужчины поднялось давление, он почти ни с кем не разговаривал. Ему пытались вызвать скорую помощь, но он категорически отказывался из-за страха, что положат в больницу. А вдруг Гошу привезут, а его дома не будет. Владимир каждый день ждал, что ему вернут любимого четвероногого друга.

— Мне пришлось взять все в свои руки. Я начала звонить по этому номеру, но голос в трубке твердил, что абонент в сети не зарегистрирован, — объясняет сибирячка.

Сейчас пес снова дома. Фото: личный архив героя.

Татьяна снова выложила объявление в социальные сети. Просила всех неравнодушных, чтобы подсказали, где видели Гошу, чтобы приехать и забрать его. Девушка уже готова была писать заявление в полицию.

— И вот 24 января Гоша вернулся домой. Его принесла соседка моего дяди и рассказала историю. Оказывается, песика привезли ранним утром на какой-то машине и отдали ей в руки со словами, что нашли собаку на улице. Я сразу поняла, что это те самые люди. Ведь только им дядя сообщал адрес, — добавляет племянница Владимира. — Мне до сих пор непонятно, зачем его удерживали. Может, свести с кем-то хотели, а может, и перепродать потом.

Гоша тут же узнал своего хозяина. Пес, радостно лая и высунув язык, бросился к мужчине на руки. Он облизал Владимира с ног до головы и ни на шаг от него не отходил. Сибиряк наконец-то стал улыбаться, да и самочувствие улучшилось. Теперь он будет еще пристальнее следить за другом, чтобы больше он не оказался у чужих людей.

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