«Говорят: «Потерпите»: новосибирцы жалуются на нехватку льготного инсулина

Сибиряки уверяют, что льготного инсулина в аптеках нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соцсети превратились в книгу жалоб для новосибирцев, больных диабетом. Сибиряки эмоционально рассказывают о том, что им не хватает инсулина.

— Мне уже второй месяц обещают инсулин, который мне жизненно необходим, и при этом говорят: «Потерпите».

— Хорошо, что пенсию сегодня перечислили. Придется покупать, а то сахар уже 14.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с одной из сибирячек, которая уже больше месяца не может получить инсулин. Ольге Фетисовой 18 лет, и лекарство она должна была получить еще до новогодних праздников.

— Диабет 1-го типа диагностировали в 2019 году, с тех пор мне постоянно требуется инсулин. Без него я просто могу умереть, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга. — Последний рецепт мне выдали 18 декабря. Сразу пошла в аптеку, которая находится прямо в поликлинике, но мне сказали, что льготного инсулина нет, надо ждать. На календаре уже 21 января, но ничего не изменилось…

Чтобы купить препарат за свои деньги, нужно потратить более 2 тысяч рублей. Но Ольгу выручили друзья семьи.

— У знакомых ребенок тоже болеет диабетом, и у них инсулин пока есть. Спасибо, что дали мне лекарство, — благодарит друзей Ольга.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили в поликлинику № 7, где наблюдается девушка, чтобы узнать, когда появится лекарство.

— Не знаем, когда будет, — ответили КП-Новосибирск в регистратуре. — Звоните в нашу аптеку…

Но и там ответ был короткий: за поставки инсулина отвечает «Новосибоблфарм», спрашивайте там. Корреспонденты КП-Новосибирск отправили запрос — ответ опубликуем в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

«Инсулин на складе есть!»

В минздраве корреспондентов КП-Новосибирск заверили, что никаких проблем с препаратом в городе нет. По крайней мере на складе инсулин имеется:

— В настоящее время поставка лекарственных препаратов, в том числе инсулина, на склад «Новосибоблфарм» и в пункты льготного отпуска происходит в ежедневном режиме. По состоянию на 20 января на склад «Новосибоблфарм» поставлено препаратов инсулина на сумму 36,8 миллиона рублей. В январе 2021 года в пункты льготного отпуска по заявкам медицинских организаций отгружено препаратов инсулина на сумму 18,2 миллиона рублей. В настоящий момент на складе «Новосибоблфарм» препарат «Инсулин гларгин» имеется в наличии на сумму 8,5 миллиона рублей. В пунктах льготного отпуска лекарственные препараты отпускаются пациентам по рецептам в строгом соответствии с выписанными врачом дозировками и количеством.

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