«Я что? Подопытная мышка?»: сибирячка после пластики век проснулась с разными глазами, операцию делал аспирант

Глаза сибирячки после операции стали разными. Фото: личный архив/Олег ЗОЛОТО.

Жительница Новосибирска Тамара* и подумать не могла, чем закончится операция у одного из самых популярных пластических хирургов Инстаграма. Вместо небольших проблем с веками у сибирячки теперь глаза разной формы, а еще ухудшилось зрение. Свою историю женщина рассказала КП-Новосибирск.

«Я ПОВЕРИЛА В НЕЕ»

Тамара долго решалась на пластическую операцию: просмотрела десятки страниц хирургов в соцсетях, прочитала сотни комментариев, пока не выбрала врача.

— Мне нужно было убрать нависшее веко, скорректировать брови. И работы одного доктора мне понравились больше всего: в ее Инстраграме много фото хороших результатов у клиенток, — поделилась с КП-Новосибирск сибирячка. — Я поверила в нее. Знала бы, чем это все обернется…

Тамара записалась на консультацию, после осмотра врач решила, что операцию проведет через полгода — на более ранний срок, как объяснили в клинике, мест не было. Сибирячка даже порадовалась: значит, хирург востребованный, раз такая очередь, все пройдет хорошо.

Но неприятности начались накануне самой операции.

— Когда встал вопрос оплаты, мне почему-то назвали сумму в два раза больше той, о которой мы договаривались с хирургом. Благо у меня сохранился бланк с консультации, в котором хирург обозначила цену. В итоге в клинике со мной согласились, и я заплатила 130 тысяч рублей, — говорит Тамара.

Во время операции тоже что-то пошло не по плану.

— Первую часть операции я была под местной анестезией и понимала все, что происходит. Я слышала, что в операции участвует еще какой-то другой врач. Я даже спросила своего хирурга: «Точно вы меня оперируете?». Они в ответ только посмеялись надо мной. Потом я уже была под общим наркозом — не знаю, что происходило, — призналась Тамара.

Глаза сибирячки до операции были симметричными, а после из-за вывернутого века стали отличаться. Фото: личный архив.

«ЧТО-ТО В ГЛАЗУ ПОСТОЯННО МНЕ МЕШАЕТ»

Когда сибирячка через два дня после операции увидела себя в зеркале, то результат ей не понравился.

— Даже с отеками было понятно, что на одном глазу кожа была сильно натянута, из-за чего веко оказалось вывернутым. Глаза получились разные по форме, и это было заметно сразу. Но меня уверяли, что все пройдет. Конечно, ничего не прошло, — вздыхает Тамара. — А мой хирург, когда я спросила, почему мою операцию проводил другой человек, заявила: «Ну надо же молодых хирургов учить!» Я что? Подопытная мышка за свои же деньги? Меня никто об этом не предупреждал. И передо мной никто даже не извинился.

Но это не все проблемы, с которыми столкнулась Тамара из-за операции.

— Из-за вывернутого века слизистая не прилегает к глазному яблоку, и появляется сухость. Такое ощущение, что в глаз что-то попало и постоянно мешает, — описывает сибирячка. — Офтальмолог говорит, что непонятно еще, как это скажется на зрении.

В самом медцентре пока ситуацию не комментируют. А Тамара намерена в суде добиваться от клиники возврата платы за операцию и компенсации морального вреда.

* Имя героини публикации изменено.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Не хотели упустить клиента»

Вот как прокомментировала ситуацию правозащитник Ульяна Захарова, которая защищает интересы сибирячки:

— К сожалению, в последнее время такие истории не редкость. Для того чтобы обслужить весь поток желающих прооперироваться и не упускать клиента, хирурги прибегают к подобным махинациям. Звезды Инстаграма обучают молодых хирургов на пациентах, которые не в курсе такой подмены и заплатили немалые деньги за опыт, знания и известность хирурга, к которому пришли. Конечно же, это незаконно, и у сибирячки есть все шансы доказать это в суде. Кроме того, в данном случае имеются основания для обращения в следственные органы, поскольку молодой хирург, проводивший операцию, возможно вообще не имел права оперировать. Тут усматривается нарушение статьи 29 закона «О защите прав потребителей» и части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Если в суде удастся доказать, что оперировал другой хирург, клиника будет обязана выплатить пациентке денежные средства за проведенную операцию, неустойку, компенсировать моральный вред, а также расходы на осуществление корректирующих операций и другие убытки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru