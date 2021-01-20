В Новосибирске обокрали погибшую в ДТП бизнесвумен: под подозрением оказались полицейские

У сибирячки была с собой крупная сумма денег. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирских полицейских подозревают в том, что они обокрали погибшую предпринимательницу. Мол, работали на месте ДТП, а потом стащили из разбитой машины 250 тысяч рублей. Смертельная авария случилась осенью прошлого года. Жительница Карасука, 44-летняя бизнесвумен, не справилась с управлением и на большой скорости съехала в кювет загородной трассы.

— На 343-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении в сторону Новосибирска совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. Из-за полученных травм скончалась на месте, — говорится в сводке областного ГИБДД от 10 октября 2020 года.

Женщина погибла до приезда скорой помощи. Фото: vk.com/act54

А сейчас стали известны шокирующие подробности страшной аварии. Еще не успев оправиться от горя, родственники погибшей женщины решили посмотреть в глаза человеку, который цинично обокрал остывающее тело.

— Она ехала в Новосибирск по делам, и по непонятным причинам машина перевернулась. С собой у нее была внушительная сумма денег, а после аварии они пропали. Я даже представить не могу, как можно было так поступить. Люди, которые это сделали, ничем не брезгуют, — рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей Татьяна С.

Подозрения пали на сотрудников следственно-оперативной группы, которые работали в тот день на месте ДТП. В этой неприятной истории разбирается служба собственной безопасности МВД. К сожалению, установить, кто именно похитил деньги, оперативники до сих пор не смогли.

— Предположительно, один из сотрудников, входивших в состав следственно-оперативной группы отдела полиции «Карасукский», совершил хищение денежных средств в сумме не менее 250 тысяч рублей из сумки, которая принадлежала погибшему водителю, — пояснил КП-Новосибирск результаты внутренней проверки источник в правоохранительных органах региона.

Семья, у которой случилось горе, до сих пор с трудом переживает случившееся. Местные жители рассказывают, что погибшая сибирячка и ее супруг занимались торговлей, бизнес в Карасуке был достаточно прибыльный, семья не бедствовала. Теперь мужчина ведет коммерческие дела сам и воспитывает двух дочерей. Родственников возмущает сам факт кражи у мертвого человека.

— У меня нет конкретных подозреваемых. На месте работали и полиция, и пожарные. Пусть следствие разбирается и делает выводы, — прокомментировал КП-Новосибирск муж погибшей женщины.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как прокомментировали инцидент КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области установлен факт противоправного деяния. По предварительной информации, один из сотрудников, участвующий в оформлении дорожно-транспортного происшествия, похитил денежные средства в размере 250 тысяч рублей из сумки, принадлежащей погибшей в автоаварии. Собранные оперативниками материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области для принятия решения. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

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