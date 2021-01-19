Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 января 2021 года не радуют: за минувшие сутки C0VID-19 подтвердился у 142 человек. Всего в регионе ковидом заболело 30603 сибиряка.УМЕРЛИ ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли 8 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчина в возрасте 52 года и женщины в возрасте 63 года, 64 года, 69 лет, 72 года, 79 лет, 81 год, 82 года. С начала пандемии болезнь не смогли побороть 1122 сибиряка.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙВ регионе за последние сутки ковидом заразились еще 5 ребятишек. Всего в Новосибирской области с насала вспышки коронавирус диагностировали у 1737 детей. В больницах области с подозрением на C0VID-19 и с подтвержденным диагнозом находятся сейчас 18 детей.ПРОДЛЯТ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ УЧЕБНЫЙ ГОД?Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал возможность продления учебного года для школьников. Напомним, этот вопрос возник в связи с тем, что из-за ковида детям на неделю продлили зимние каникулы. По словам министра, решение о продлении учебного года приняли уже около 10 школ в регионе. Руководство каждого учебного учреждения вправе самостоятельно решать этот вопрос. При этом продление учебного года не будет касаться учеников 9 и 11 классов, поскольку им будет необходимо сдавать экзамены.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 142 человекаКоличество пациентов в реанимации: 138 пациентовМасочный режим: продлен до весны. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00