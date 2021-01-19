Крещение 2021 в Новосибирске — один из главных праздников верующих людей. Публикуем лучшие кадры с дневных купаний сибиряков в проруби.Наде Лузгиной 14 лет и она растет в многодетной семье. Сегодня, 19 января, вместе с мамой, папой, братьями и сестрой она приехала к купели на реке Обь в микрорайоне Затон, чтобы отметить православный праздник и самой окунуться.— Мне 9 лет, а первый раз меня окунули в купель, когда мне был год. По сложившейся традиции, я делаю это с папой. Вода очень холодная в этот раз, — рассказала КП-Новосибирск Маша Лузгина, младшая сестра Нади.В 9 часов утра в Новосибирске открылась еще одна купель — на пожарном причале. И снова у проруби собралась очередь, хоть и похолодало до -17.В этом году в регионе работали 22 купели: 2 в городе и 20 в области. Возле каждой дежурили спасатели. Вместе с ними за сибиряками наблюдали сотрудники полиции и врачи.— Обряды крещенских купаний в Новосибирской области проходят в штатном режиме. По состоянию на 14 часов местного времени в оборудованных местах для Крещенского купания в Новосибирской области приняли участие более 7 тысяч человек, из них 2700 в Новосибирске, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.К слову, спасателям пришлось не только следить за работой купелей, но и разбираться с нелегальными прорубями.— Несанкционированные купели были на озере поселка Клюквенный и на карьере Юго-Западный. Обе были засыпаны снегом и огорожены сигнальной лентой, — продолжают в МАСС. К счастью, никто не пострадал.По дороге к купели в микрорайоне Затон корреспонденту КП-Новосибирск удалось встретить начинающего предпринимателя. Мужчина торговал полотенцами.— Я подумал, вдруг кто забыл или не подготовился. Пока никто не берет, — говорит парень.— Мы отвечали за безопасный выход на лед, чтобы его толщина была допустимая. Постелили солому, чтобы ноги не прилипали. Если кто-то начинает теряться в проруби, то подаем руку, помогаем выйти из нее. Пристально следим за детьми, — говорит Алексей Белобородов, спасатель.Следить за купающимися прибыли и сотрудники полиции. Из-за пандемии коронавируса они выпускали на лед только по 10 человек.Красивый крест изо льда привлек внимание многих. Почти каждый фотографировался рядом с ним.Некоторые новосибирцы решили за один поход убить сразу двух зайцев: и воды святой набрать, и окунуться.Рядом с каждой купелью спасатели оборудовали теплую палатку. Там сибиряки могли согреться после контрастных процедур и выпить чашку чая на полевой кухне.«Комсомолка» поздравляет всех сибиряков с крещением и желает всего самого наилучшего!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru