19 января верующие отмечают один из главных праздников - Крещение 2021 в Новосибирске. Из-за пандемии коронавируса ночью в столице Сибири была открыта только одна прорубь - в Затоне.Там побывали корреспонденты КП-Новосибирск: публикуем лучшие фото с ночных купаний в купели.С погодой новосибирцам повезло: столбик термометра показывал минус 13 градусов, поэтому окунуться в прорубь пришли сотни сибиряков.Хотя врачи и не рекомедуют такие купания: слишком больший стресс организма, из-за которого становится проще заразиться коронавирусом.- Как минимум 500 человек стоят в очереди, - рассказала фотокорреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова. - На машине проехать к купели просто невозможно: огромная пробка, нет парковки.Однако ходили разговоры, что у купели собралось около 1000 человек: но, к счастью, обошлось все без ЧП.О безопасности сибиряков во время купаний позаботились спасатели: были палатки для обогрева и переодевания, деревянные перила для спускающихся, солома рядом с купелью.А рядом с прорубью постоянно дежурили спасатели, которые в случае необходимости готовы были прийти на выручку сибирякам.Еще один необходимый атрибут для купаний - тапочки: без них на льду слишком холодно, и купающиеся рисковали бы обморозить ноги.К слову, многие успевали не только нырнуть в прорубь, но и еще сфотографироваться, чтобы морозные кадры остались на память.Причем окунуться в прорубь решались не только взрослые: многие родители приходили вместе с детьми.Редакция «Комсомолки» поздравляет всех новосибирцев с Крещением и желает всем благополучия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Новосибирске: прямая онлайн-трансляцияВсе самые яркие моменты купаний - в нашей прямой онлайн-трансляции (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru