69-летнюю Людмилу Воронову из Новосибирска знают во всем мире как сильную и выносливую спортсменку. Она — самая титулованная возрастная триатлетка России. Несколько лет назад Людмила успешно выступила в главном старте сильнейших людей планеты — IRONMAN-чемпионате мира по триатлону на Гавайях. Мы узнали, как обычной пенсионерке и учителю физкультуры удается ездить по миру, побеждать в престижных стартах и сохранять при этом здоровье, несмотря на возраст.Стройная, точенная фигура в спортивном костюме, короткая стрижка, светлые волосы. Возраст выдают только глубокие морщины. Их становится еще больше, когда Людмила улыбается, но при этом лицо озаряется, и только взгляд остается прямым и сосредоточенным.Она бодро бежит по скрипучему снегу на Михайловской набережной. Это ее домашняя спортплощадка, ведь живет совсем рядом. Всю пандемию она провела здесь. И, кстати, ни разу не переболела ковидом, хотя продолжает вести активную жизнь, много общаться, только занятия со студентами перешли в онлайн-формат.— Для меня возраст никогда не был возрастом, — улыбается она, щурясь на солнце. — Я всегда чувствую состояние полета. Когда меня спрашивают, сколько мне лет, задумываюсь, но точно знаю, что родилась в 1951 году.Людмила — восьмикратная IRONMAN, мастер спорта по полиатлону, кандидат в мастера спорта по триатлону, военно-прикладному многоборью и спортивной гимнастике. С детства и вплоть до 25 лет занималась спортивной гимнастикой. Начиная с 1989 года, она приняла участие в 80 стартах по триатлону, а также в многочисленных соревнованиях по бегу, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону и многоборью.В 56 лет Людмила в первый раз выступила на IRONMAN в Корее. Это запредельные нагрузки даже для молодых людей: в дистанцию входят 3,86 километра вплавь, сразу после этого 180 километров велогонки, а потом еще нужно пробежать марафон — 42,2 километра. И худенькой Людмиле с ростом 1,57 метра получилось показать себя — она одержала победу. Ее результатам поражаются даже крепкие и здоровые парни-триатлеты.Людмила объездила весь мир, участвуя в международных соревнованиях: Гавайи, Малайзия, Китай, Корея, Австрия, Франция, Англия, Польша, Швеция, Эстония, Чехия, Турция, Норвегия, Германия, Финляндия, Таиланд, Майорка, Казахстан. В начале 1990-х она быстрее соперниц переплыла через реку Янцзы в Китае, а потом рассекала лыжами снежные склоны северной Европы. Ее страничка во «ВКонтакте» пестрит фотографиями с соревнований и заграничных путешествий.Но участие в престижных соревнованиях, покупка качественной экипировки и снаряжения — это не только медали, титулы, но и затраты. Первый шоссейный велосипед обошелся пенсионерке в 24 тысячи рублей, а второй — легкий, карбоновый — купила у товарища за 45 тысяч. Работает Людмила учителем физкультуры в колледже с зарплатой 23 тысячи рублей и получает пенсию в 17 тысяч.— Если сильно хочешь, то все получается. У меня каждый раз денег нет. Каждый раз что-то придумываю, — рассказывает Людмила. — Под свои первые «айроны» я брала кредиты. Возьму в банке 100 тысяч — и в течение следующего года его выплачиваю. Конечно, старалась еще откладывать, но, в основном, это были кредиты. Сейчас у меня есть ученики, которых я готовлю к марафонам и триатлону платно, — уже стало немного полегче.Людмила с горящими глазами вспоминает каждый свой старт, проживая все эмоции заново. Например, как в 2012 году она победила на IRONMAN в Швеции и отобралась на чемпионат мира по триатлону на Гавайях. Так далеко ее жизнь еще не забрасывала.Одно только участие в чемпионате на Гавайях стоило 500 евро (по тому курсу, около 21 тысячи рублей), а кроме этого еще перелет, проживание, питание, новая экипировка.Впечатленные результатами 61-летней спортсменки, триатлонисты со всей России и ее ученики собрали тогда 130 тысяч рублей, чтобы она попала на Гавайи. И еще столько же она взяла в кредит.— В Швеции был мой четвертый IRONMAN, который я выиграла, я там показала самое лучшее время свое на этой дистанции — 13 часов 34 минуты. И уже через полтора месяца я оказалась на острове Кона на Гавайях, — вспоминает она. — IRONMAN на Гавайях — самый главный старт сильнейших людей планеты. После меня из сибиряков там только Сергей Хазов из Красноярска выступал. Туда очень сложно попасть. И Хазов говорил, что это была его самая адская дистанция.Подготовка к Гавайям была очень сложная: много работы, и, как назло, за три недели до старта Людмила простыла и не могла тренироваться. Поехала на главный старт своей жизни в очень слабом состоянии.— Уже на Гавайях во время первой тренировки я не могла даже на велосипеде подняться в гору. Но у нас была неделя на акклиматизацию, и я потихоньку «включилась», — рассказывает спортсменка. — А перед самым стартом у меня резко заболели зубы — мне дали обезболивающую таблетку. И плавательный этап я очень долго плыла. Потом прыгнула на велик, а трасса очень сложная. Солнце испепеляет, я там как обугленный утенок была. Мы ехали по лавовым полям — я их так ждала, мне казалось, что это какой-то оазис, но в реальности была просто застывшая черная лава и палящее солнце, больше ничего. На 112 километре в подъем я шла на силовом педалировании, чего делать нельзя. Обогнала соперниц, и как только спустилась, ногу свело судорогой. Поэтому последние 40 километров я ехала с черепашьей скоростью, меня все догнали и перегнали. Это был провал. А за моим прохождением столько людей в России следило! Но на беговом этапе я начала обгонять одну, другую, третью... И пришла к финишу 14-я, это уже куда ни шло. Время было неплохое: 14 часов 26 минут.Несмотря на сибирский характер, Людмила не купается в проруби и не обливается ледяной водой. Но при этом она готова соревноваться в любых условиях. Так, пришлось изрядно померзнуть в ожидании старта плавательного этапа на Гранд финале Мировой серии по триатлону в Лондоне в 2013 году. Температура воздуха была всего 9 градусов, и вода в 14 градусов показалась горячей. Кстати, в Англию она ездила в составе сборной России — и стала единственной, кто принес в копилку команды медаль, заняв третье место.— Чаще всего приходится преодолевать невыносимую жару. В 2014 году в Малайзии я очень хорошо выступила, хотя было очень жарко, — делится Людмила. — Потом я решила, что хватит мне жарких стран, хочу поехать в страну с нормальным климатом, — и заявилась во Францию. Так летом во время нашего старта там было 39 градусов! Это был самый тяжелый старт. И организаторы не подготовились как надо: пункты питания были через 25 километров, за это время мы уже все выпивали, а ехали по каким-то булыжникам, и от солнца нигде не спрячешься. Хуже некуда. Столько людей сошло!— У меня есть пять критериев бесстрашия, — делится Людмила. — Первый — это команда. Я боялась пройти IRONMAN — такая дистанция даже в голове не укладывается, но с командой не так страшно. Второй — это мое отношение к тому, что я делаю. Я научилась делать самую плохую работу с удовольствием. Тебе трудно — найди в этом что-то хорошее. Когда я приехала на первый IRONMAN в Корею, то решила получить удовольствие. Я всем улыбалась, смотрела по сторонам — настолько все красиво, остров Чеджу уникальный. Это вулканический остров — там такие подъемы у нас были! Убийство просто! И в этом убийстве надо получать удовольствие. Третий критерий — уверенность, которую мы получаем, благодаря своему опыту и ошибкам. Постепенно понимаешь: а я уже это могу, и это. Четвертый — ответственность. А пятый — здоровье. Без здоровья ты ничего не сделаешь. И если вы его потеряли, то как найти? А начать надо с зарядки. Потом вам захочется пробежать марафон. Ну, как в наше время не бежать марафон?Живет Людмила одна вместе с верным одноухим псом Соболем. Параллельно с работой и соревнованиями, воспитала двух дочерей, им уже за 40. У Людмилы трое внуков — двоим по 20 лет, третьему 11. Старшие, глядя на бабушку, тоже увлеклись плаванием и триатлоном.Людмила гордится, что ни в одной больнице у нее нет медицинской карты. А чтобы не болеть, советует делать профилактику: по утрам — зарядка, бег; и в помощь организму — пить кальций для суставов, омега-3 для сердца, витамины и антиоксиданты.— Здоровье — это умение вовремя все делать, подметить, где у тебя что-то не так. Вот ты же знаешь, что горло запершило, — ну, так прополощи его соленой водичкой, — говорит Воронова. — По питанию: я ем все, что хочу. Сейчас, например, перестала есть сахар. Я всегда любила сладкое, это мне не мешало, нигде не откладывалось. Но зрение стало портиться — и сахар тут тоже влияет. Но все равно люблю булочки. А вот на правильное питание у меня нет времени — я постоянно куда-то бегу.Людмила любит учиться новому — например, сейчас осваивает массаж. В мае ей исполнится 70 лет — и можно будет выбирать очередной старт IRONMAN, где ей в новой возрастной категории точно не будет равных. Когда другие теряют здоровье с возрастом, она умеет его сохранить.— Сейчас я не готовлюсь ни к какому старту, поэтому зимой двигаюсь немного: с собакой хожу гулять, катаюсь на лыжах, в бассейн хожу. Дома есть велостанок и резинки, с которыми я делаю упражнения на руки, как во время плавания. Такой вот домашний триатлон: вело, бег на месте и «плавание» на резинках, — поясняет Людмила. — А еще я очень люблю танцевать, много выступаю. Где? Да прямо дома, перед зеркалом. Танец — лучший вид активности, дает классные эмоции. Так что танцуйте и получайте удовольствие от всего, что делаете!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru