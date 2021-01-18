Прошлое всегда найдет тебя. Так получилось у новосибирского тренера Андрея Полякова*. На сайте клуба, где работает сибиряк, стали появляться возмущенные отзывы. «Руководство в курсе, что у них уголовник работает? Да еще и по такой статье! Может, у вас еще и педофилы есть?» — пишут клиентки. Оказалось, семь лет назад фитнес-тренер попал в тюрьму — за сексуальное домогательство. Дело тогда было громким, а Андрея, который в то время работал чиновником, искали по всей стране.ПРОСИЛ РАЗДЕТЬСЯ И ФОТОГРАФИРОВАЛЭта история началась 10 лет назад. Тогда полицейские разбирались со странной серией домогательств в Нарымском сквере, а также возле подъездов рядом стоящих домов. Говорили, что какой-то извращенец нападает на девушек, прикрывая лицо шарфом. Ему не нужны ни деньги, ни золото. Все, что он хочет, — заставить девушку обнажиться (а дело было зимой).— Он просил девушек обнажить грудь, потом показать, что у них под юбкой. Этот человек не насиловал их, а фотографировал оголенные места, расстегивал ширинку и удовлетворял себя, — рассказывал тогда источник КП-Новосибирск. — Одной жертве удалось его запомнить — с извращенца слетел шарф.Девушка описала злодея. В полиции составили фоторобот, мужчина оказался похож на Андрея Полякова, замначальника отдела по делам молодежи и спорта одной из районных администраций. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», но сам подозреваемый пропал. Его удалось поймать в Москве только спустя два года. До суда дошел лишь один эпизод, именно по нему Андрея и осудили к году колонии общего режима.«С МЕНЯ СНЯЛИ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ»Спустя столько времени шумиха утихла и все забыли, кто такой Андрей Поляков. Смотря на его фотографии сейчас, даже и не скажешь, что это тот самый любитель обнаженных барышень. Подтянутое тело, накачанные бицепсы — совсем не похож на того парня с ориентировки МВД. И все равно его узнали.Сейчас он работает в одном из ведущих спортклубов Новосибирска. О своем прошлом вспоминать не хочет. И немного лукавит.— С меня сняли все обвинения. И вообще, я к этой теме возвращаться не хочу. Она мне неприятна, — кратко прокомментировал свою судимость КП-Новосибирск мужчина.— А вы знаете вообще, кто из клиенток мог оставить такой отзыв о вас?— Я ни с кем не ругался, поэтому даже не знаю. Может, кто-то из недоброжелателей...Но знали ли о прошлом тренера работодатели? КП-Новосибирск дозвонилась до администрации спортклуба.— Мы как работодатели не имеем возможности проверять всех работников по каким-то базам. Мы не можем делать выводы по предоставленным данным, потому что достоверная информация нам недоступна, — объяснил КП-Новосибирск представитель фитнес-клуба.Приговор Полякову действительно не найдешь в интернете так запросто. Поскольку дело относится к половой прикосновенности жертвы, оно закрыто и не выкладывается, как другие приговоры, на сайт суда.— Даже если все так, то ограничивать мужчину правом на труд все равно нельзя, так как этим мы нарушим его конституционные права. На законодательном уровне нигде не закреплено, что человеку, если у него судимость, запрещено работать в фитнес-индустрии. Он же не на госслужбе, а просто тренер, — рассуждают в спортклубе.* Имя и фамилия изменены по этическим соображениям.Комментарий юриста«ОН НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ»КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Никите Иванкову, чтобы понять, может ли Андрей работать фитнес-тренером:— Человек, осужденный по такой статье, не может заниматься педагогической деятельностью, а именно с несовершеннолетними. К примеру, организовывать их отдых, заниматься воспитанием. Также не может работать в сфере детско-юношеского спорта. Об этом говорится в статье 351.1 ТК РФ «Ограничения на занятие трудовой деятельностью». Со взрослыми же работать он может.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru