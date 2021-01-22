«Казалось, эти прыщи никогда не закончатся»: сибирячка рассказала, как смогла победить акне без единой таблетки и косметологов

Результат налицо. Фото: личный архив героя.

«Опять выскочил прыщ на лбу. Как же не вовремя!» — порой думает любая девушка по утрам перед зеркалом. Предательская красная болячка всегда появляется неизвестно откуда. 32-летняя Татьяна Сергиенко знает об этой проблеме лучше всех. Больше 10 лет она боролась с прыщами на лице. Перепробовала все. И в итоге добилась здоровой кожи без всяких мазей и таблеток. Как ей это удалось, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Проблемы с кожей у Татьяны начались еще в подростковом возрасте. Сначала это были прыщи, которые появлялись только иногда, а затем акне покрыло все лицо девушки.

— Я начала ходить к врачам. Они твердили в один голос: «Само пройдет». Потом стали выписывать гормональные препараты. Эффект от них, конечно, был, но ненадолго. Мне казалось, что эти прыщи никогда не закончатся, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна.

Проблема с каждым годом становилась серьезнее. Молодая женщина уже начала комплексовать и искать другие способы избавления от неприятных гнойников. Выходя на улицу, Татьяна прятала лицо под внушительным слоем тонального крема. Только так удавалось скрыть явные недостатки. Татьяна просто атаковала косметологов, регулярно ходила на чистку лица, «сжигала» кожу различными мазями.

— Я настолько высушила кожу, что была похожа на старую женщину. Кожа была обезвожена, а я все мазалась кремами в надежде на результат. Если бы я знала, что нужно бороться с причиной, а не со следствием, то не допустила бы столько ошибок, — уверена Татьяна.

Татьяна регулярно делала чистку лица, но результатов она не приносила. Фото: личный архив героя.

Перечитав кучу научных статей, изучив массу видеороликов в социальных сетях, Татьяна решила сходить к диетологу. Этот специалист был ее последней надеждой.

— Как мне объяснили, прыщи свидетельствуют о загрязнении организма. Именно эта грязь и лезет на кожу изнутри. Мне сказали, что нужно исключить из питания молочное, сладкое и многие глютеновые продукты, — говорит Татьяна.

Тогда сибирячка провела ревизию полок в холодильнике: вместо сладостей — спортивные батончики, вместо подсолнечного масла — оливковое, вместо хлеба — хлебцы.

— Я стала есть много овощей. Хочу начать выпекать полезный хлеб. Да, было сложно отказаться от сладкого. Прямо тянуло съесть какую-нибудь гадость. Потом пришло осознание, что это не я хочу, а мой организм требует. Обычная сила привычки. Потихоньку перестраивала себя, — объясняет женщина.

Теперь сибирячка может похвастаться чистым лицом. Фото: личный архив героя.

Процедуры по очищению лица тоже никто не отменял. Просто они стали более щадящими и обычными.

— Уход у меня самый простой: пенка для умывания и увлажняющий тоник. Иногда использую кислотный пилинг, — добавляет Таня.

Теперь у Татьяны здоровая кожа. Сибирячка спокойно может выйти на улицу без плотной «маски» тонального крема. А все эти проблемы вдохновили Таню пойти учиться на нутрициолога (специалист по питанию. — Ред.). Женщина планирует вести свой блог, чтобы помогать другим в этой нелегкой борьбе за красоту и здоровье.

СПРАВКА «КП»

Как сохранить лицо чистым и без акне: советы героини

— Пейте больше воды. Она очищает организм и выводит ненужные шлаки.

— Питание. Следите за тем, что вы едите. Не все продукты приносят пользу организму.

— Больше двигайтесь.

— Изучите программы очищения организма.

— Подберите для кожи правильный уход, который будет подходить именно вам.

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