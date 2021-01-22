23 февраля 2021 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Программа на 23 февраля очень разнообразная. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Впереди 23 февраля 2021 года в Новосибирске, и самое время определиться, как поздравить любимого мужчину. Чтобы вам было легче, мы подготовили афишу самых ярких мероприятий.

ИДЕМ В РЕСТОРАН!

Если ваш защитник любит вкусно поесть, то праздничный вечер можно провести в хорошем ресторане с праздничной программой.

Где: ресторан «Максимилианс», ул. Дуси Ковальчук, 1/1 (ТЦ «Малинки»)

Когда: 22 февраля до полуночи

О чем: отмечают День защитника Отечества (программа уточняется)

Цена: бронь стола — от 1000 до 5000 руб.

ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ!

Создать праздничное настроение любимому можно и в театре.

Что: ART (16+)

Где: театр «Красный факел», ул. Ленина, 19

Когда: 23 февраля в 14.00

О чем: комедия о мужской дружбе. «Мой друг Серж купил картину», — с этих слов начинается пьеса Art Ясмины Резы. Нюанс в том, что Серж купил подлинник выдуманного автором великого абстракциониста Антриоса — идеально белое полотно размером 1,60х1,20 с тремя параллельными белыми полосками. Заплатил за этот шедевр 200 тысяч франков. За время спектакля трое закадычных друзей успевают вдоволь наговориться, поссориться, даже слегка подраться, потом помириться, выясняя, зачем Серж купил картину.

Цена: от 800 до 1000 руб.

СВИДАНИЕ В ТЕМНОТЕ

В праздник хочется романтики? Тогда это ваш вариант!

Что: площадка невизуального восприятия «Темнота»

Где: ул. Д. Шамшурина, 20

Когда: ежедневно

О чем: Temnota — это удивительное интерактивное путешествие в кромешной темноте. Ничего не видя, вы передвигаетесь по инсталляционным комнатам. Узнать, что встречается на пути, вы можете только на ощупь, по запаху или на слух. Ни в одном другом месте вам не придется так активно подключать все органы чувств и доверяться своим тактильным ощущениям и интуиции, благодаря которым вы сможете найти дорогу.

Цена: «Романтическое свидание» для пары — 2500 руб.; для группы от четырех человек — 400 руб./чел.

ДЛЯ ЭСТЕТОВ

Любите музыку? Отправляйтесь на концерт!

Что: «Музыка замков и фьордов» (12+)

Где: Новосибирская филармония, Красный пр-т, 18/1

Когда: 23 февраля в 18.00

О чем: концерт классической музыки для любителей спокойных вечеров.

Цена: от 300 до 600 руб.

ПОЕХАЛИ В ГЕШ?

Что: MAХ-BUS

Где: горнолыжный курорт Шерегеш

Когда: с 21 по 24 февраля

Цена: цену и программу можно узнать здесь.

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