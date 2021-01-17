Бывший депутат новосибирского горсовета, а с недавних пор начальник ГО и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов оказался под домашним арестом после страшной трагедии, произошедшей 8 января. Напомним, в Норильске под лавиной на базе «Гора Отдельная» погибла супружеская пара с полуторагодовалым ребенком, их старший сын-подросток чудом выжил.Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Под домашний арест попал оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Есть версия, что он 30 декабря получил оперативную сводку из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю об опасности схода лавин, но не внес это предупреждение в сводку ГО и ЧС города Норильска. Евгений Панферов, как начальник управления ГО и ЧС администрации города Норильска и непосредственный руководитель этого дежурного, тоже оказался под следствием, поскольку «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых в сводку оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска сведений о погодных условиях».Сам Евгений Андреевич с журналистами не может общаться, так как находится под следствием. Но его отец — Андрей Панферов, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, рассказал свою версию, что произошло.— Мой сын ничего недостойного не совершал. Он человек — серьезный, с высокой степенью ответственности, в его правдивости и невиновности я не сомневаюсь. На эту должность он заступил только 17 декабря: мечтал о карьере госслужашего. Даже семью — жену и 8-летнюю дочку — перевезти в Норильск (из Новосибирска) еще не успел, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов. — Сын переживает. Он мне сказал: «Для меня то, что просто завели, посадили и я сутки сидел в СИЗО, как для офицера, было унизительно. За что?» (до того, как Панферов-младший пошел в политику и госаппарат, он был командиром разведгруппы -Ред.).— Его обвиняют в том, что не проконтролировал своих подчиненных и в сводке не оказалось данных, что в Норильске возможна лавина. Ваша версия — что все-таки произошло?— Когда сводка пришла, оперативный дежурный в тот момент выходил, но сводку приняли его коллеги. В ней речь шла о возможных ЧС в Саянах и Красноярском крае. Теперь по порядку оповещения: когда приходила такая сводка раньше, руководство, то есть тех людей, кто занимал такую же должность, как и Евгений ранее, не оповещали. Когда ему сообщили о том, что произошло 8 января, он непосредственно участвовал в работах (искали людей под лавиной — Ред.) и получил высокую оценку своим действиям и подчиненных. И у меня такое ощущение, что сейчас просто нашли виноватого в человеке, который две недели только в этой должности, все вешают на него. Но никто не хочет вникать в другой момент. Давно общественники города Норильска били тревогу, предупреждали, писали жалобу в Москву, в Следственный комитет РФ, с просьбой убрать домики с лавиноопасного участка. Они были построены с нарушением всех правил безопасности. То есть домики, где погибли люди, стояли незаконно, и разбирались в этой ситуации несколько лет. И так и не вынесли решения. И вот эта поспешность — найти сейчас виновного, видимо, как раз и нужна для того, чтобы скрыть эту нерасторопность. Потому что по всей логике событий этих строений не должно было быть, их должны были снести еще несколько лет назад!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не осуществлял должного контроля»: начальника управления ЧС Норильска задержали по делу о гибели трех человек под лавинойСледователи полагают, что из-за его попустительского отношения к работе произошла трагедия (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru