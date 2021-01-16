Стали известны новые подробности ЧП, произошедшего в Кировском районе Новосибирска. Напомним, мужчина вступился за своего 10-летнего сына, которого, как ему показалось, обидел на детской горке сверстник. Новосибирец повалил на снег школьника, держал ребенка, а сыну сказал пинать мальчика. Со слов очевидцев, остальным детям мужчина крикнул «Смотрите!». После побоев ребенок был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.Жестокую разбору сняла камера видеонаблюдения, установленная на ближайшем доме. Часть видео вирусом разлетелась по соцсети. На кадрах запечатлен момент, когда в детскую игру вмешался отец. Что было до того, КП-Новосибирск показала мама пострадавшего мальчика. На кадрах видно, как с горки скатывается толпа ребятишек. После они расходятся, но на снегу остается лежать один ребенок. Что именно произошло между подростками после того, как они скатились и столпились под горкой, разобрать трудно.— Никто его не бил, они съехали с горки, а потом тот мальчик лежал и плакал, — заврели КП-Новосибирск Галина, мама пострадавшего мальчика.Сибирячка рассказала свою версию произошедшего.— Дети катались на горке, потом все толпой упали. На видео видно, что его никто не бил. Выбежал папаша и, не разобравшись, начал трясти моего ребенка. Потом завалил на снег, а своему сыну сказал бить. Потом он его отпустил, но тут же догнал и еще раз схватил за грудки и сказал: «Беги, а то пришибу». Меня позвал младший сын, он тоже катался на горке. Когда я прибежала этот мужчина говорил, что мой сын ударил его сына. Хотя стояли другие дети и хором кричали, что мой сын его не бил, — рассказала КП-Новосибирск Галина. — У сына истерика была. А младший теперь на улицу боится выходить. Надо быть психом, чтобы, не разобравшись, трясти чужих детей.Со слов мамы, с мужчиной, который заставил своего сына бить сверстника, она ранее знакома не была. А после скандала, узнала, что он осенью баллотировался в депутаты Горсовета, но не прошел.Инцидентом заинтересовались в полиции. Сейчас в ГУ МВД по Новосибирской области проводят проверку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он кричал другим детям, чтоб смотрели»: новосибирец держал чужого ребенка, пока его сын того избивал.Разборки попали на видео, роликом уже заинтересовалась полиция. (подробнее)