В Новосибирске в соцсетях бурно обсуждают конфликт, который произошел на детской горке в Кировском районе 11 января. Но видео попало в интернет только сейчас. Со слов очевидцев, в ссору 10-летних мальчиков вмешался отец одного из них. Что было дальше, сняла камера видеонаблюдения, установленная на ближайшем доме.— На днях произошел страшный случай на горке между домом №3 на улице Виктора Уса и домом 12/5 на улице Петухова. Дети катались. В какой-то момент столкнулись два мальчика, один из них был с папой. Школьники поссорились. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить! На видео видно, как он пинает другого мальчика, а его отец — держит. Он еще кричал другим детям, чтобы они смотрели, — рассказала в группе «АСТ-54» сибирячка, приславшая видеозапись.Пострадавшего мальчика доставили в больницу. У ребенка оказалось сотрясение мозга. Мальчик до сих пор находится в больнице.Как стало известно КП-Новосибирск, ситуация не так однозначна, как ее изложили очевидцы в соцсетях, и второй мальчик тоже пострадал.— Перед тем, как его отец вмешался в конфликт детей, его сына била толпа пацанов. Мужчина вступился за своего ребенка и таким образом дал сыну отстоять свое достоинство, — рассказал КП-Новосибирск источник.Эту версию подтверждает диагноз от медиков второго ребенка. У него врачи нашли ушибы мягких тканей лица, то есть подростка били в лицо.В полицию с заявлением обратились родители обоих детей.— В полицию поступило сообщение из больницы. Врачи рассказали, что к ним госпитализировали школьника с сотрясением головного мозга. Сотрудники ПДН Кировского района опросили участников конфликта. Сейчас проводится проверка. Родителям пострадавшего мальчика выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит тяжесть вреда здоровью, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.Пока же уголовное дело не возбуждено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru