Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 января 2021 года таковы: с начала пандемии в регионе выявлено 30035 заболевших. Из них 139 — за последние сутки. При этом, выписаны 26823 пациента, 226 из них — за последние сутки.УМЕРЛИ ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще восемь пациентов. Врачи не смогли спасти мужчин в возрасте 49 лет, 65 лет, 86 лет и женщин в возрасте 54 года, 58 лет, 59 лет, 89 лет, 92 года. Всего в регионе ковид унес жизни 1089 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 7 ДЕТЕЙЗа вчерашний день в регионе коронавирусом заразились еще 7 детей. Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 1717 маленьких пациентов. С подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом сейчас госпитализированы 17 детей.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 139 человекКоличество пациентов в реанимации: 90 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.