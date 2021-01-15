История с россиянкой, обманувшей тайскую психушку и сбежавшей в Сибирь, обрастает все новыми подробностями. Напомним, 34-летняя жительница Новосибирска Дарья* оказалась на Пангане 21 марта, за несколько дней до закрытия границ. В первый же день у нее случился приступ психического заболевания, по одной из версий, она попробовала какие-то тайские психотропные вещества.— Она в неадекватном состоянии бродила по острову, ломилась в чужие дома, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Светлана Шерстобоева, которая пыталась помочь девушке.Ненормальную туристку в итоге отправили по врачам. В дешевой муниципальной клинике Дарью отказались принимать: она успела там наследить шесть лет назад — лечилась в долг и сбежала, так и не заплатив. Единственным местом, куда ее можно было отвезти, была частная клиника «Кхо Панган Госпиталь». Там девушку осмотрели, подлечили и... выставили астрономический счет — более миллиона рублей, но платить ни ей, ни ее родным в России было нечем.— У дочки с собой были кредитная карта на 300 тысяч рублей, планшет, телефон: куда они делись? — возмущалась тогда в разговоре с КП-Новосибирск мать девушки, считая, что тайцы обокрали ее дочь.Без оплаты долга Дарью не выпускали из лечебницы. Другие русские, живущие в Таиланде, а также дипломаты пытались помочь девушке. А потом мать Дарьи заявила, что собрала деньги и перечисляет их клинике, больница даже получила гарантийное письмо от банка, что перевод на нужную сумму совершен. А сотрудник российского консульства письменно поручился за россиянку, чтобы Дарью выпустили из лечебницы. Ее выпустили, она улетела в Сибирь, но деньги клиника так и не получила. Как же вышло, что перевод до госпиталя не дошел?— Можно предположить, что после того, как клиника получила гарантийное письмо, перевод был отозван: по закону, сделать это мать имела право, — объясняет Светлана. — И теперь эту сумму придется выплачивать сотруднику консульства. У него таких денег просто нет…Волонтеры возмущены, что под раздачу попал человек, который все это время Дарье только помогал, вел переговоры с клиникой.— Он постоянно россиян в Таиланде выручал, и самое обидное, что из-за долга уже никому из русских пациентов в этом госпитале он не сможет помочь. С ним просто не будут иметь никаких дел, — возмущается Светлана.А что же до самой Дарьи и ее матери? Со СМИ они наотрез отказываются общаться, девушка блокирует журналистов в соцсетях.— Мать Дарьи заявила, что они ничего не должны и пусть сотрудник консульства теперь сам разбирается, — вздыхает Светлана. — Вот так подставили человека.Юрист Инесса Рябинина советует обманутому сотруднику консульства ни в коем случае не опускать руки:— Человек действовал как должностное лицо, и теперь консульство имеет полное право подать заявление на мать девушки за мошенничество и через суд требовать эти деньги, — объясняет Инесса Юрьевна. — Кроме того, претензию можно направить и в банк, выдавший гарантийное письмо: они вовремя не уведомили клинику о том, что перевод не совершен.КП-Новосибирск следит за развитием событий.*Имя героини публикации изменено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссиянка обманула тайскую психушку на миллион рублей и сбежала в СибирьДевушка попала туда на лечение, но не смогла оплатить огромный счет от госпиталя (подробнее).Россиянку не выпускают из тайской психлечебницы, требуя с нее почти миллион рублейЖительница Новосибирска оказалась там после того, как у нее случился приступ на Пангане. Сейчас девушка здорова, но ее не отпускают домой, пока не оплатит долг (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru