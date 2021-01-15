До Дня святого Валентина осталось чуть меньше месяца, и самое время начать выбирать подарки на 14 февраля 2021 года в Новосибирске. Если вы еще не придумали, что подарить, то «Комсомолка» нашла несколько хороших вариантов, которые наверняка порадуют вашу вторую половинку.РИСУЕМ НА КОФЕ«Латте-арт — рисунки на кофе». Что может быть лучше кружки ароматного напитка холодной зимой? На мастер-классе каждый сможет почувствовать себя баристой и художником в одном лице. Только в руках вместо кисточки окажется кружка, а в роли холста выступит кофейная пена.Во время мастер-класса вам расскажут о кофе и истории латте-арта.Где купить: электронный сертификат в магазине «БоноДоно. Магазин удачных подарков»Сколько стоит: 3000 руб.ЛОВИ РИТМЕсли у вас и вашей второй половинки одинаковые музыкальные предпочтения, то почему бы не научиться играть на барабанах? Вместе вы сможете поймать ритм и драйв. Педагоги расскажут и покажут, как правильно играть на ударных.Где купить: «Не Школа Барабанов»Цена: справки по тел. 8-903-933-77-97КАРТИНА ИЗ ДЕРЕВАЕсли считаете, что лучше сделать материальный подарок, то картина из дерева — один из самых интересных вариантов. Заказывать лучше заранее, за один-два дня до торжества.Где купить: instagram.com/skillkizСколько стоит: от 2000 до 5000 руб.НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬХочется, чтобы подарок напоминал именно о вас? Один из вариантов — набор для создания слепков. Следуя инструкции, вместе с любимым человеком вы создадите слепки своих рук и сможете поставить их дома на полку как память о крепкой любви.Где купить: ozon.ruСколько стоит: от 700 руб.ВЕЧЕР С СОМЕЛЬЕЦенители вина по достоинству оценят вечер с сомелье. На мастер-классе расскажут, как правильно выбрать напиток, сухое или полусладкое подавать к мясу, а также помогут больше узнать об истории вин.Где купить: электронный сертификат в магазине «БоноДоно. Магазин удачных подарков»Цена: 5000 руб.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru