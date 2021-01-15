В рейтинге, составленном независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» заняла первое место по объему продаж жилой недвижимости в 2020 году.- Это прежде всего говорит о признании покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, - подчеркивает аналитик рынка Сергей Николаев.Важный фактор успешности застройщика - земельный актив компании. В декабре 2020 года, по данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства в Новосибирской области. Компания возводит 183 094 квадратных метра жилья в Новосибирской области. ГК «Расцветай» занимает первое место в этой номинации уже третий раз. Девелопер получил 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ - максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков. В 2020-м застройщик сдал в эксплуатацию 65 539 квадратных метров. Досрочно был сдан «Дом на Федосеева», в точно заявленные сроки - дом № 1 ЖК «Расцветай на Маркса» и дом № 2 ЖК «Расцветай на Гоголя».По данным сайта мэрии города Новосибирска, ГК «Расцветай» вошла в десятку лидеров по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения на территории города Новосибирска в 2020 году. В этом рейтинге застройщик занял пятую строчку, сдав в эксплуатацию 1267 квартир.Расширение географии проектов и применение современных технологий строительства - приоритетные задачи застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, в уходящем году приступивших к освоению строительных площадок в столице. Сейчас застройщик возводит новые проекты в Москве и Подмосковье.Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» около 250 тысяч квадратных метров строящегося жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.Сейчас открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании - ЖК «Расцветай на Красном».Центральный офис продаж:ул. Фрунзе, 228, офис 1,тел. +7 (383) 255-88-22гкрасцветай.рф, Instagram, «ВКонтакте», FacebookЗастройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Гортензия», ООО «Север». Проектные декларации на сайте наш.дом.рфНа правах рекламы