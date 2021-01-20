«Они его будто почувствовали и выкопали из сугроба!»: собаки спасли щенка, которого зоозащитники случайно отдали живодеру

Мужчина забрал Мартина в прошлые выходные. Фото: личный архив героя.

Новосибирский щенок Мартин теперь может праздновать два дня рождения. Сначала его нашли зоозащитники, а потом — случайный прохожий. Оказалось, новый хозяин, которому общественники передали песика, выкинул того на улицу в завязанном мешке и закопал в сугроб, чтобы наверняка. Но Мартин снова выжил. Его необычная история — в материале КП-Новосибирск

«ОН ВНУШИЛ ДОВЕРИЕ СВОИМ ВИДОМ»

Мартина вместе с его братьями и сестрами нашли в Кировском районе на станции, где находится стоянка автобусов и грузовиков. Хвостатую семью обнаружила одна из работниц парковки и сразу же позвонила волонтерам. Щенячий выводок мог не выжить в суровом сибирском климате.

— Мы приехали на место, достали из-под бетонной плиты восьмерых щенят. Отмыли их, отвезли в ветклинику на осмотр. Затем каждого устроили на передержку и начали искать новых хозяев в социальных сетях, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Анна Войнич.

Видимо, именно в соцсетях Мартина и увидел догхантер. Он позвонил девушке, у которой щенок был на передержке, под видом потенциального хозяина.

Малыша спасли из-под бетонной плиты. Фото: личный архив героя.

— Позвонил мужчина и рассказал, что у него в квартире больше 10 лет живет овчарка. По голосу — адекватный, внешний вид мужчины нашу помощницу тоже не смутил, вот она и отдала щенка со спокойной душой. Однако заключить с ним договор и взять его паспортные данные не догадалась, — признает Войнич.

Спустя пару дней волонтеры стали звонить и писать новому владельцу, чтобы он отправил фото Мартина, дабы убедиться, что с собакой все в порядке, но абонент был недоступен.

«ЩЕНОК БЫЛ В ЗАВЯЗАННОМ МЕШКЕ»

По словам Ани, на следующий день она поехала в ту же самую клинику отвозить еще партию щенков на осмотр. Каково же было ее удивление, когда врач вынесла на руках испуганного кроху Мартина.

— Мне рассказали, что его нашел прохожий, который гулял со своими собаками. Вот они и выкопали его из сугроба. Мартин был в завязанном мешке, — говорит Анна. — Конечно, подозрения пали на того мужчину. Ну а кто еще мог это сделать?

Скриншот переписки. Фото: личный архив героя.

Зоозащитница опять стала звонить новому хозяину щенка, но абонент был недоступен. Тогда она решила написать ему сообщение.

— Объясните, для какой цели взяли щенка и закопали в сугробе в мешке! Вы в курсе, что есть статья за жестокое обращение? Будем писать заявление в полицию. Основания есть, — написано в SMS.

— Здравствуйте. Да, — кратко ответил мужчина и поставил смайлик.

К счастью, щенок отделался легким испугом. Малыш уже нашел себе новую семью. Его приютила пенсионерка, у которой дома уже живут два песика.

Сейчас волонтеры пытаются установить личность мужчины и узнать, где он живет. Как только информация будет у них на руках, напишут заявление в полицию.

Мартину нашли новый дом. Фото: личный архив героя.

Мнение юриста

«ЕМУ ВЫПИШУТ ШТРАФ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к директору юридической компании Сергею Егорову. Он объяснил, что ждет мужчину, если его признают виновным:

— Как показывает практика, люди, знающие о жестоком обращении с животными, редко пишут заявление в полицию. Однако это нужно делать обязательно! А мужчину могут обвинить по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». По закону ему могут выписать штраф до 80 тысяч рублей или приговорить к общественным работам.

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