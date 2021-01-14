Сибирячка Наталья Заворина уже и забыла, как это — гулять по пляжу в бикини, ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин, посещать тренировки в бассейне и примерять в магазинах платье с декольте. Вместо этого женщина регулярно ходит к психологу, стесняется собственного мужа и ищет возможность хоть как-то исправить последствия непрофессионализма томских медиков. Как врачебные ошибки меняют жизнь — в материале КП-Новосибирск.ДУМАЛИ, ЧТО СПАСАЮТ29-летняя Наталья попала на операционный стол Сибирского федерального клинического центра в городе Северске Томской области на третий день после родов. У женщины обнаружилась банальная мастопатия (из-за застоявшегося молока), но врачи приняли ее за опасную опухоль и решили, что медлить нельзя.— Когда я проснулась после наркоза, была в шоке. Ведь до операции мне сказали, что новообразование доброкачественное, я дала согласие его удалить. Но не соглашалась отрезать грудь. Кроме того, по непонятным показаниям мне удалили еще семь лимфоузлов. Психологически меня просто убили страшным диагнозом, все родственники плакали и были в ужасе. Морально я уже буквально готовилась к смерти, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Заворина.Уже после случившегося сибирячка сделала расширенный анализ удаленных тканей в томской больнице, и выяснилось, что никакой онкологии у нее не было. Радикальное решение, принятое северскими врачами, вовсе не спасло, а испортило ей жизнь.НАКАЗАЛИ ФОРМАЛЬНОПосле случившегося женщина написала заявление в Следственный комитет, и в отношении врачей — онколога-хирурга и гистолога Северской больницы — возбудили уголовное дело.— В отношении одного из медицинских работников дело по части 2 статьи 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» было направлено в суд, но прекращено по истечении срока давности. В отношении второго сотрудника дело было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его болезнью. Впоследствии оно было возобновлено и по его ходатайству тоже прекращено по истечении срока давности, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Томской области Елена Лебедева.В итоге врачи по сути остались безнаказанными и даже не извинились перед пациенткой за свою ошибку.— Онколог продолжает спокойно работать в той же больнице. Судьба гистолога сложилась менее удачно, он действительно серьезно болен. Я сама врач и вела прием в этом медицинском центре, а когда начались разбирательства, меня стали травить и выживать. Моя семья была вынуждена переехать из Северска в Томск, — говорит Наталья.Но женщина не намерена опускать руки и мириться с непрофессионализмом коллег. Заворина снова подала на врачей в суд и уже в рамках гражданского процесса пытается взыскать материальную и моральную компенсацию за причиненный вред. Свои страдания Наталья оценила в 2 миллиона рублей. Эти деньги, конечно, не вернут пострадавшей былую красоту, но хотя бы дадут шанс на проведение качественной платной операции по восстановлению утраченного.ПРОТЕЗ И ПСИХОЛОГИСейчас Наталье 32 года, последние три из которых были кромешным адом.Вернувшись из больницы после операции с новорожденным сыном, женщина была вынуждена отказаться от грудного вскармливания. Она даже не имела возможности носить малыша на руках, потому что после оперативного вмешательства и удаления лимфоузлов была ограничена в движениях, появились сильные боли.— С тех самых пор и по сегодняшний день я постоянно посещаю психолога. Из-за стресса я похудела на 17 килограммов. Мне пришлось полностью сменить гардероб, чтобы скрыть отсутствие груди. Купила протез и бюстгальтеры пуш-ап, но ведь это мало успокаивает, — со слезами признается томичка.Наталья говорит, что теперь у нее масса комплексов по поводу внешности. На пляж сибирячка ходит в футболке, а разные сауны и бассейны для нее стали и вовсе запретным плодом.— Я теперь даже перед мужем стесняюсь раздеться. Не хочу, чтобы любимый человек видел все эти рубцы и понимал, что красивая женская грудь отсутствует, — делится сокровенным женщина.Наталья обращалась и в центры пластической хирургии, чтобы вставить имплантаты. Но, как выяснилось, северские медики так «постарались» во время роковой операции, что удалили все подчистую, иссекли много кожи и жировую прослойку, оставив ужасный рубец.— Мне очень хочется забыть все это как страшный сон и быть счастливой женщиной, — добавляет Наталья. — Но я понимаю, что теперь буду всю жизнь пытаться с этим смириться. Надеюсь, что суд примет справедливое решение и даст мне шанс хотя бы на реабилитацию — моральную и физическую.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru