Ровно 100 лет назад, 14 января 1921 года, Сиббюро РКП(б) приняло решение о переносе сибирского административного центра из Омска в тогда еще Новониколаевск, ныне — Новосибирск. Мы попросили экспертов оценить, действительно ли Новосибирск является столицей Сибири, или пора передать это звание другому городу. Мнения оказались неоднозначными.НОВОСИБИРСК — ГЛАВНЫЙ И «УМНЫЙ»Так считает депутат Госдумы Вера Ганзя. Она сама родилась и выросла в Новосибирской области и уверена, что Новосибирск — столица Сибири.— Это уже давным-давно признано, — поделилась своим мнением с КП-Новосибирск Вера Анатольевна. — Во-первых, Новосибирск — третий по величине город России. Во-вторых, занимает выгодное географическое положение: большая группа соседних регионов замыкается именно на нем. К примеру, попасть из Москвы в Кемерово на самолете напрямую не получится: придется прилететь сначала в Новосибирск.Есть у Веры Анатольевны и еще один аргумент в пользу «столичности» нашего города:— Новосибирск — город «умный», это аксиома: у нас есть Академгородок, «Вектор», научно-исследовательская база. А будущее всего мира — за наукой, поэтому и будущее Новосибирска связано с ней. Считаю, что у города прекрасные перспективы. Так что Новосибирск по праву может считаться столицей Сибири.Согласен с Верой Анатольевной и краевед Юрий Лобанов:— Новосибирск — это единственный город в Сибири, который обладает всеми признаками мегаполиса. Прежде всего, развитая транспортная инфраструктура, которая включает метро, крупный авиационный хаб и железнодорожный узел. Мы знаем, что все крупные города, в том числе и в Америке, боролись за право, чтобы именно по их территории проходила автодорога или железнодорожная ветка. И Новониколаевск не стал исключением.Второй аргумент краеведа: Новосибирск — это образовательный кластер.— В Новосибирске есть два действительно крупных университета — НГУ И НГТУ, несколько школ входят в топ-100 лучших в России — это тоже обязательный признак современного мегаполиса, — считает краевед.И еще один немаловажный фактор: Новосибирск — это город, где можно получить все необходимые услуги, начиная от медицинских и заканчивая услугами в сфере торговли и развлечений. Здесь же находятся и офисы крупных мировых компаний.КРАСНОЯРСК СПОРИТ НЕ ЗРЯА вот экономист Михаил Делягин с этими доводами не согласен и считает, что называть Новосибирск столицей всей Сибири нельзя.— Извините за московский взгляд, но Сибирь большая, разная, и говорить о столице Сибири как единого целого неправильно. Есть Сибирь Западная, есть — Восточная, и это абсолютно разные пространства. И столицей Восточной Сибири является Красноярск, просто потому что больше ничего крупного нет, а столица Западной Сибири, безусловно, Новосибирск по очень простой причине: это крупнейший транспортный узел. Конечно, надо учитывать еще и взаимодействие с Казахстаном и Китаем. А еще Новосибирск является границей «праворульности»: справа от Новосибирска спросом в основном пользуются авто с правым рулем из Японии, а слева — авто с левым рулем из Европы.— Получается, не зря Новосибирск с Красноярском спорят за право называться столицей?— Спорить можно сколько угодно, просто Сибири две. Восточная Сибирь — это горы, Западная, за небольшим исключением, — равнины. А экономика зависит от того, что под ногами, от того, сколько человек могут жить на одном квадратном километре, от того, чем могут заниматься люди и чем зарабатывают на жизнь. И Томск и Омск при их абсолютном различии (Томск — территория творчества, а Омск как будто утюгом гладили в своем времени) намного ближе друг к другу, чем тот же Томск и Красноярск. Так что Новосибирск и Красноярск — столицы разных территорий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru