В семье жительницы Новосибирска Татьяны Осинной огромная радость: нашлась любимая собака — шпиц Синди. Малышка убежала из дома четыре месяца назад. Все это время родственники искали питомца по всему городу. А собака жила в соседнем селе Прокудское. Как она там оказалась и как ее нашла хозяйка, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.«ОНА ПРОШМЫГНУЛА В ДВЕРЬ — ЕЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ»Шпиц Синди появилась в доме Татьяны три года назад. Женщина всегда любила собак и очень хотела, чтобы по квартире бегал маленький пушистый комочек.— У нас живут йоркширский терьер, немецкая овчарка и шпиц. Синди очень добрая, ласковая девочка. Мы ее еще называем собакой-улыбакой — всегда приветлива с чужими людьми, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, хозяйка Синди. — Синди породистая, поэтому мы поставили ей клеймо, чтобы можно было отличить ее от других шпицев.Синди всегда хвостиком ходила за хозяйкой и старалась не оставлять ее одну. Никто и предположить не мог, что это рыжее чудо сможет убежать.В сентябре прошлого года сибирячка заболела коронавирусом, и ее забрали в больницу. Женщина пролежала в стационаре месяц. Тогда-то Синди и исчезла.— Я оставила собак с детьми и дедушкой. У него плохо со зрением. Видимо, выходил из квартиры и не заметил, как Синди прошмыгнула и выбежала на улицу. Может, меня побежала искать. Ее не сразу хватились, — вспоминает женщина.По словам Татьяны, дети очень боялись сообщить ей о пропаже любимицы семьи. Они сами разместили объявления в социальных сетях, расклеили листовки во всех дворах. Но поиски результата не принесли — пришлось признаваться маме.— Я тогда очень расстроилась, переживала. Синди как в воду канула. Никто ее не видел, никто о ней не слышал, — говорит женщина.«ОНА ВЫБЕЖАЛА ИЗ ВАННОЙ И КИНУЛАСЬ «ЦЕЛОВАТЬСЯ»После выписки из больницы сибирячка не оставляла надежды найти свою любимицу. Каждый день женщина просматривала группы в социальных сетях, разные объявления о продаже собак. Она надеялась увидеть среди тысячи фотографий родную мордашку Синди.— Пару дней назад я просматривала объявления на Авито. Увидела, что продают щенков щпица. Посмотрела фото матери — и меня будто током ударило. С картинки на меня смотрела моя Синди. Я тут же написала продавцу и стала ждать ответа. Не спала всю ночь — так сильно переживала, — делится эмоциями Татьяна.Женщина, которая продавала щенят, ответила на следующий день. Татьяна прикинулась покупателем и узнала, куда можно приехать и посмотреть на малышей, а заодно и на их маму. Сибирячка собрала все документы Синди и поехала в село Прокудское.— Я зашла в квартиру и услышала, как в ванной скребется собака и тихонечко лает. Попросила показать мне ее. Синди вылетела как ошпаренная и бросилась ко мне на руки, начала меня облизывать. Соскучилась, малышка, — улыбается женщина.Татьяна рассказала продавцу щенков свою историю, показала документы — и та вернула шпица законной владелице.— Оказалось, что ее продал какой-то парень за 10 тысяч рублей. Но ни район, где забрали, ни улицу женщина назвать не смогла. Да это уже и не важно — главное, что моя собака сейчас дома, — радуется Татьяна.Синди всю дорогу ехала в машине, положив голову хозяйке на плечо. Путешественницу уже помыли, насыпали вкусняшек в миску и всю зацеловали. Только собака пока не спешит лакомиться любимыми блюдами. Все еще сидит у Татьяны на коленях и наслаждается теплотой родных рук, которых ей так не хватало все месяцы разлуки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru