Трагедия в городе Купино произошла днем во вторник, 12 января: покончил с собой 26-летний участковый.- Полицейский совершил самоубийство, когда находился у себя дома, - коротко комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области. - Проводится служебная проверка.Известно, что в Купино участковый проработал около трех лет. Его коллеги и друзья до сих пор в шоке от случившегося:- Он был человеком, который был всегда при своем мнении. И со своими принципами, вне зависимости от мнения окружающих, - рассказали КП-Новосибирск друзья участкового. - А еще - честным и отзывчивым парнем. По дисциплине у него никогда проблем не было. Всегда выполнял поставленные задачи, все обязанности. Мы запомним его добрым и искренним человеком.У участкового осталась жена и маленький ребенок: по одной из версий, именно семейные неурядицы предшествовали трагедии.- Они с женой поссорились: она ругала его, что мало уделял времени семье. Он не выдержал: ушел в соседнюю комнату и покончил с собой, - вздыхают знакомые.Так это или нет, предстоит разобраться следователям:- Проводится доследственная проверка, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.