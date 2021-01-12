Это вносит свои коррективы в продолжительность новогодних каникул у школьников Новосибирской области - отдых для них продлили еще на одну неделю, до 17 января. Как считают в минобразования региона, такая мера позволит безопасно вернуться в учебный режим.В дни каникул учащиеся остаются без присмотра взрослых, которые уже вышли на работу после праздничных дней. Несмотря на все ограничения и низкие температуры, установившиеся в регионе, дети и подростки проводят массу времени на улице, в том числе и в охранных зонах электроустановок и линий электропередачи. Именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, обусловленных грубыми нарушениями правил электробезопасности.Поэтому энергетики призывают родителей повторить с детьми основные правила электробезопасности при обращении с электроприборами и нахождении вблизи электроустановок.АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что категорически запрещается:• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;• делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;• бросать что-либо на провода;• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров;• пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.Во всех случаях попадания человека под действие электрического тока необходимо срочно вызвать скорую помощь и сообщить взрослым.Кроме того, необходимо еще раз показать детям знаки электробезопасности и объяснить их значение.«Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и др.Большую методическую помощь в профилактических беседах родителям могут оказать информационные ресурсы АО «РЭС». На официальном сайте компании www.eseti.ru имеется раздел «Профилактика электротравматизма», содержащий всю необходимую информацию по профилактике детского травматизма. Там же можно скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов и плакатов. Имеется и ссылка на официальный YouTube-канал Общества, где в плейлисте «Профилактика электротравматизма» собраны поучительные короткие анимационные ролики для детей и взрослых, наглядно демонстрирующие, к чему приводят шалости с электричеством и беспечное отношение к нему.Каждый взрослый должен твердо усвоить сам и формировать в сознании ребенка устойчивое убеждение о том, что электроустановки - это источник повышенной опасности, а пользование электроприборами в быту требует внимательности и осторожности. И тогда каникулы не будут омрачены никакими чрезвычайными происшествиями, связанными с электричеством.